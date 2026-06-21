Un joven de 30 años ha fallecido la madrugada del domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera BI-630, en el municipio vizcaíno de Sopuerta.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, el siniestro se ha registrado sobre las 02:10 horas cuando el vehículo que conducía el joven a la altura del barrio de Malabrigo de esa localidad y en sentido Artzentales, se ha salido de la calzada y ha colisionado contra un muro.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de emergencias, entre ellos dotaciones de bomberos, que han tenido que rescatar al conductor del interior del turismo.

El joven herido ha sido evacuado al Hospital Universitario de Cruces, donde ha fallecido horas más tarde.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.