Trafiko Istripua
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30 urteko gazte bat hil da Sopuertan, trafiko istripu bat izan ostean

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, istripua 02:10 aldera gertatu da; gidatzen ari zen ibilgailua errepidetik atera da eta horma baten kontra jo du. Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean hil da handik ordu batzuetara. 

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

30 urteko gazte bat hil da igande goizaldean BI-630 errepidean, Sopuertan, zirkulazio-istripu bat izan ostean.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, istripua 02:10 aldera gertatu da. Malabrigo auzoaren parean eta Artzentaleseko noranzkoan zihoala, errepidetik atera da ibilgailua eta horma baten kontra jo du.

Larrialdietako langileak bertaratu dira, tartean suhiltzaileak; gidaria autotik erreskatatu behar izan dute.

Zauritutako gaztea Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, eta ordu batzuk geroago hil da.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren arrazoiak argitzeko.

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