Migratzaileen erregularizazioa: jakin behar duzun guztia, urratsez urrats
Prozesua apirilaren 16an hasiko da, online edo aurretiko hitzordua eskatuta egin ahal izango da, eta ekainaren 30era arte egongo da zabalik. Urtebeteko bizileku eta lan baimena lortzeko aukera emango du.
Espainiako Gobernuak ezohiko erregularizazio prozesu bat onartu du, Espainian egoera irregularrean dauden pertsona migratzaileei zuzendua, eta neurri horrek dagoeneko Estatuan bizi diren ehunka mila pertsonei mesede egin liezaieke. Prozedura apirilaren 16an sartuko da indarrean eta ekainaren 30era arte iraungo du, eta eskaerak telematikoki nahiz aurrez aurre aurkezteko aukera izango da.
Merkurio plataformaren bidez eguneko 24 orduetan erabilgarri dagoen online bidea izango da aukerarik azkarrena; bulego batera joatea aukeratzen dutenek, berriz, derrigorrezko eta doako hitzordua eskatu beharko dute aldez aurretik. Arreta presentziala apirilaren 20an hasiko da, Gizarte Segurantzaren, Posta Bulegoaren eta Atzerritarren bulegoetan, baina Espainiako Gobernuak ohartarazi duenez, zentro eta ordutegi guztiak ez dira erabilgarri egongo.
Erregularizazioa lortzeko baldintzak
Prozesu horri heldu ahal izango diote 2026ko urtarrilaren 1a baino lehen Espainian dauden eta herrialdean gutxienez bost hilabetez jarraian egon diren migratzaileek. Gainera, ezinbestekoa izango da aurrekari penalik ez izatea eta ordena publikoarentzat mehatxu ez izatea.
Oinarrizko baldintza horiekin batera, eskatzaileek honako ziurtagiri hauetako bat egiaztatu beharko dute gutxienez: Espainian lan egin izana, zuzeneko familia-loturak izatea (adingabeko seme-alabak edo beren kargura dauden mendeko pertsonak, adibidez) edo kalteberatasun-egoeran egotea. Egoera hori ofizialki egiaztatu beharko da.
Zer dokumentu aurkeztu behar dira
Espainian egindako egonaldia frogatzeko, agiri ugari onartuko dira, publikoak zein pribatuak, baldin eta egiaztagarriak badira eta data jarrita badute. Horien artean, erroldatzea (derrigorrezkoa ez bada ere), fakturak, txosten medikoak edo kontratuak daude.
Prozesuaren funtsezko alderdietako bat aurrekari penalak egiaztatzea izango da; ezinbesteko baldintza da hori, eta, Espainiako Gobernuaren arabera, zorrozki aplikatuko da espedienteak izapidetzen diren bitartean.
Nola egin eskaera
Izapidea online egin ahal izango da ziurtagiri digitalaren bidez, abokatuen edo administrazio-kudeatzaileen bitartez, edo baimendutako erakunde laguntzaileen bidez.
Aurrez aurreko bideari dagokionez, apirilaren 16tik aurrera hitzordua eskatu beharko da, internet bidez edo 060 telefonoaren bidez. Gizarte Segurantzaren bulegoek arratsaldez eskainiko dute arreta; Correosen sukurtsalek, berriz, ordutegi zabalagoa izango dute, eta Atzerritarren bulegoek arratsaldez ere eskainiko dute arreta nagusiki.
Non eskatu
Euskadin, interesdun pertsonek Gizarte Segurantzaren bulegoetan, postetxeetan eta Atzerritartasun bulego batzuetan egin ahal izango dute izapidea, eta horiek informazio ofizialean zehaztuko dira. Arreta-guneak egongo dira hiru probintzietan: Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Dena den, komeni da aldez aurretik galdetzea zer bulego dauden prestatuta alferrikako joan-etorriak saihesteko.
Zer lortzen da erregularizazioarekin
Aldeko ebazpena lortzen duten pertsonek Espainian bizitzeko eta lan egiteko baimena jasoko dute, hasiera batean urtebeteko iraupenarekin. Gainera, Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbaki bat esleituko zaie, eta osasun-sistema publikoan sartzeko aukera izango dute.
Adingabeen kasuan, bizileku-baimena bost urtekoa izango da, eta familiaren eskaerarekin batera izapidetu ahal izango da.
Lehenengo urtea igarotakoan, onuradunak atzerritartasunari buruzko erregelamenduan aurreikusitako bide arruntetan sartu ahalko dira, eta horrek erraztuko du pixkanaka-pixkanaka sisteman sartzea.
Aurrekaridun prozesua
Espainian egingo den zazpigarren erregularizazio prozesua izango da. Aurreko seietan 1,3 milioi pertsona ingururen egoera erregularizatu zen. Espainiako Gobernuak neurri hori defendatzen du orain, gizarte-errealitatea ordenatzeko, integrazioa errazteko eta lan-merkatuaren premiei erantzuteko beharrezko tresna gisa.
