Aurrez aurre aurkez daitezke erregularizazio eskaerak astelehen honetatik aurrera

Gizarte Segurantzaren hiruburuetako bulegoetan eta 50.000 biztanletik gorako hirien Correoseko bulegoetan jaso ahal izango da aurrez aurreko zerbitzua, aurrez hitzordua eskatuta.
EITB

Estatu Espainiarrean bizi diren pertsona migratzaileek euren egoera erregularizatzeko bidea zabalik dute; joan den ostegunean ireki baitzen euren eskaerak online egiteko epea.

Baina aurrez aurreko arreta nahi dutenek, astelehen honetatik aurrera, apirilak 20, dute aukera bulego batera joateko.

Ekainaren 30ean amaituko da erregularizazio eskaera aurrez aurre aurkezteko epea. Hori bai, aurretik hitzordua eskatu behar da, derrigor.

Internet bidez migrazio ministerioaren webgunean bertan egin behar da eskaera (identifikazio digitalarekin, CLAVE sistemaren bidez edo formulario bat beteta).

060 telefonora deituta ere lortu daiteke hitzordua.

Non emango dute aurrez aurreko arreta?

Gizarte Segurantzaren bulegoetan: Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan GSINek dituen bulegoetan, Iruñean, Gasteizen, Bilbon eta Donostian, arratsaldez.

Correoseko sukurtsaletan:  50.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietakoak egongo dira eskuragarri: Iruñean, Gasteizen, Bilbon, Donostian, Barakaldon, Getxon eta Irunen. Ordutegia gizarte segurantzaren bulegoetan baino zabalagoa izango da.

Aurrekari penalen ziurtagiria

Aurkeztu beharreko dokumentuen artean badago bat, aurrekari penalen ziurtagiria, bereziki kezkatzen dituena migratzaileak. Jatorrizko herrialdearen arabera, tramitazioa azkarra eta merkea izan baitaiteke, edo oso motela eta garestia, edo ia ezinezkoa.

Erregularizazio-prozesuan sartu ahal izateko, egiaztatu behar da ez dela deliturik egin Espainian edo azken 5 urteetan bizi izan den herrialdeetan.

Denek betebeharreko tramitea da, baina batzuentzat besteentzat baino errazago dago.

Bilboko kontsulatuek EAEn bizi diren atzerritarrei ez ezik, Penintsulako ipar eremus osoko jendeari ere ematen die zerbitzua, eta egunotan, gainezka daude.

ETBko horietako hainbatetan izan da eta aldeak nabarmenak dira:

- Kolonbiakoan 2-3 egunetan lortzen da aurrekari penalen ziurtagiria.

- Marokokoan denbora gehiago behar da.

- Hondurasekoan, berriz, ohartarazi dute Euskadin bizi diren eta erregularizatzeko zain dauden milaka honduratarrek zailtasunak izango dituztela epeak betetzeko. Gainera, Hondurasen tramite batzuk aurrez aurrez bakarrik ahal dira egin. Eta bitartekariengana joz gero, diru asko gastatu behar da.

Gainera, jatorrizko agiriak ez badaude gazteleraz, zinpeko itzulpena aurkeztu behar da, eta horrek diiru gehiago eta atzerapen gehiago eragingo die eskatzaileei.

Eskatzaileek 30 eguneko epea dute eskaria aurkezteko, eta behin epe hori igarota, dekretu berriak dio Justizia Ministerioa ziurtagiri hori hiru hilabeteko epean lortzen saiatuko dela.

Azkenik, bada beste berritasun bat. Eskatzaileak aurrekari polizialak baino ez baditu, eta ez penalak (isun bat edo identifikazio bat kalean, esate baterako), eta Atzerri bulegoak  uste badu ez dela segurtasunerako mehatxua, erregularizazioa lortu ahal izango du.

Baina zer irizpiderekin egingo du aukeraketa  funtzionarioak? Bada, hori oraindik ez dago argi.

