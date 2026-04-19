Las solicitudes de regularización pueden presentarse de forma presencial desde este lunes
La solicitudes se deberán presentar en la oficinas de la Seguridad Social de Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona así como en las oficinas de Correos de las ciudades de más de 50.000 habitantes, siempre con cita previa.
Las personas migrantes residentes en el Estado español tienen abierta la vía para regularizar su situación desde el pasado jueves, cuando se abrió el plazo para realizar la regularización online.
Los que quieran una atención presencial, podrán acudir a una oficina a partir de este lunes, 20 de abril, hasta el 30 de junio, si bien es necesario solicitar cita previa.
La solicitud debe realizarse a través de Internet en la propia página web del Ministerio de Migración (con identificación digital, mediante el sistema CLAVE o cumplimentando un formulario).
También se puede conseguir cita llamando por teléfono al 060.
¿Dónde se prestará la atención presencial?
Las personas interesadas serán atendidas en las oficinas de la Seguridad Social o en Correos:
Estarán disponibles las oficinas de la Seguridad Social que se encuentran en todas las capitales de Hego Euskal Herria: Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruña. En este caso solo se atenderá en horario de tarde.
Sin embargo, las sucursales de Correos tendrán un horario más amplio.
Habrá oficinas habilitadas en las capitales, y también en municipios de más de 50 000 habitantes. Es decir, en Barakaldo, Getxo e Irún. Y todo el procesro será gratuito.
Certificado de antecedentes penales
Entre los documentos a aportar hay uno, el certificado de antecedentes penales, que preocupa especialmente a los migrantes, porque su tramitación, según el país de origen, puede ser rápida y barata, o muy lenta y costosa, o casi imposible.
Para poder entrar en el proceso de regularización hay que acreditar que no se ha cometido ningún delito en España o en los países en los que se ha residido en los últimos 5 años.
Es un trámite de obligado cumplimiento para todos, pero para unos es más fácil lograrlo que para otros.
Los consulados de Bilbao no sólo dan servicio a los extranjeros residentes en la CAV, sino también a gente de todo el área norte de la Península, y estos días, están saturados.
ETB ha visitado varios consulados de la capital de Bizkaia y las diferencias son notables:
- En el de Colombia se obtiene el certificado de antecedentes penales en 2-3 días.
- En el de Marruecos se necesita más tiempo.
- En el de Honduras, en cambio, reconocen que sus miles de nacionales residentes en Euskadi pendientes de regularización van a tener dificultades para cumplir los plazos. Ademas en Honduras hay tramites exclusivamente presenciales. Y si se recurre a intermediarios hay que gastar mucho dinero.
Además, en el caso de que la documentación original no esté en castellano, se debe presentar una traducción jurada, lo que provocará más dilaciones y más gasto para los solicitantes.
Las persona migrantes tienen un plazo de 30 días para presentar la solicitud y una vez transcurrido ese plazo, el nuevo decreto establece que el Ministerio de Justicia intentará obtener este certificado en el plazo de tres meses.
Por último, hay otra novedad: si el solicitante sólo tiene antecedentes policiales y no penales (una multa o una identificación en la calle, por ejemplo) y la oficina de Exteriores considera que no supone una amenaza para la seguridad, podrá obtener la regularización.
Pero ¿con qué criterio hará la selección el funcionario? Pues eso todavía no está claro.
Guía práctica
Regularización de migrantes: todo lo que necesitas saber, paso a paso
Te puede interesar
Fallece el naturópata navarro Txumari Alfaro
Nacido en Arguedas en 1952, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a "La Botica de la Abuela", emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias. Alfaro también colaboró en varios magacines de ETB.
Así será la celebración de la Real con la Copa: horario y recorrido de la fiesta txuri-urdin
El recorrido partirá sobre las 18:00 horas desde Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente una hora más tarde, sobre las 19:00 horas.
La noche ha sido larga para la afición txuri-urdin
En Donostia, en Eibar, en Tolosa... en la calle, en el bar, en la sociedad... La celebración de la victoria copera se prolongó hasta altas horas de la noche en toda Gipuzkoa.
La Ertzaintza detiene en Sestao a dos menores por agredir con arma blanca a otro menor en Santurtzi
Anteriormente, otros dos menores habían sido identificados como investigados y, tras avanzar en la investigación, se ha procedido a la detención de dos personas en el municipio vecino.
Celebran el triunfo de la Real dándose un baño en La Concha
Al parecer, la noche ha sido calurosa en San Sebastián, y para celebrar que la Real ha levantado la Copa, algunos han decidido darse un baño.
¿Cómo afectará al tráfico la celebración de la Copa en Donostia-San Sebastián?
El Ayuntamiento donostiarra ha organizado un dispositivo especial de seguridad este lunes para el recibimiento a la Real Sociedad tras la victoria.
Una marea blanquiazul aborda Sevilla y colapsa hasta el aforo de la fan zone de la Real
La Real ha afrontado esta noche la Final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Los y las realzales han vivido la jornada con pasión tanto en Sevilla como en Gipuzkoa.
Decenas de personas se manifiestan en Zizur contra grabaciones de un profesor a mujeres
Durante la marcha han pronunciado la frase "Ningún ataque sin respuesta", y han portado una pancarta en la que se podía leer 'Juntas. Sin miedo'. El profesor ha sido condenado a 180 años de cárcel, de los que cumplirá un máximo de 15 años.
Cantan "Gernikako Arbola" en Urkiola, para proponer la pieza como himno de Euskal Herria
La han cantado Gontzal Mendibil y el editor José María Esparza, entre otros, y se han mostrado preocupados por la falta de cohesión de Euskal Herria. En ese sentido, han reclamado que "Gernikako Arbola" sea el himno con el que se puedan sentir identificados todos los vascos y vascas.