Las solicitudes de regularización pueden presentarse de forma presencial desde este lunes

Certificado de antecedentes penales

Entre los documentos a aportar hay uno, el certificado de antecedentes penales, que preocupa especialmente a los migrantes, porque su tramitación, según el país de origen, puede ser rápida y barata, o muy lenta y costosa, o casi imposible.

Para poder entrar en el proceso de regularización hay que acreditar que no se ha cometido ningún delito en España o en los países en los que se ha residido en los últimos 5 años.

Es un trámite de obligado cumplimiento para todos, pero para unos es más fácil lograrlo que para otros.

Los consulados de Bilbao no sólo dan servicio a los extranjeros residentes en la CAV, sino también a gente de todo el área norte de la Península, y estos días, están saturados.

ETB ha visitado varios consulados de la capital de Bizkaia y las diferencias son notables:

- En el de Colombia se obtiene el certificado de antecedentes penales en 2-3 días.

- En el de Marruecos se necesita más tiempo.

- En el de Honduras, en cambio, reconocen que sus miles de nacionales residentes en Euskadi pendientes de regularización van a tener dificultades para cumplir los plazos. Ademas en Honduras hay tramites exclusivamente presenciales. Y si se recurre a intermediarios hay que gastar mucho dinero.

Además, en el caso de que la documentación original no esté en castellano, se debe presentar una traducción jurada, lo que provocará más dilaciones y más gasto para los solicitantes.

Las persona migrantes tienen un plazo de 30 días para presentar la solicitud y una vez transcurrido ese plazo, el nuevo decreto establece que el Ministerio de Justicia intentará obtener este certificado en el plazo de tres meses.

Por último, hay otra novedad: si el solicitante sólo tiene antecedentes policiales y no penales (una multa o una identificación en la calle, por ejemplo) y la oficina de Exteriores considera que no supone una amenaza para la seguridad, podrá obtener la regularización.

Pero ¿con qué criterio hará la selección el funcionario? Pues eso todavía no está claro.