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Las solicitudes de regularización pueden presentarse de forma presencial desde este lunes

La solicitudes se deberán presentar en la oficinas de la Seguridad Social de Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona así como en las oficinas de Correos de las ciudades de más de 50.000 habitantes, siempre con cita previa.

FOTODELDÍA GRAF1575. MADRID, 15/04/2026.-Colas de inmigrantes en el Consulado de Colombia este miércoles en Madrid. El Gobierno ha defendido este miércoles la regularización de inmigrantes y ha acusado al PP de tener "falta de humanidad" y de usar instituciones como la Comunidad de Madrid para poner "palos en las ruedas" de esta medida.-EFE/ Rodrigo Jiménez
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EITB

Última actualización

Las personas migrantes residentes en el Estado español tienen abierta la vía para regularizar su situación desde el pasado jueves, cuando se abrió el plazo para realizar la regularización online.

Los que quieran una atención presencial, podrán acudir a una oficina a partir de este lunes, 20 de abril, hasta el 30 de junio, si bien es necesario solicitar cita previa.

La solicitud debe realizarse a través de Internet en la propia página web del Ministerio de Migración (con identificación digital, mediante el sistema CLAVE o cumplimentando un formulario).

También se puede conseguir cita llamando por teléfono al 060.

¿Dónde se prestará la atención presencial?

Las personas interesadas serán atendidas en las oficinas de la Seguridad Social o en Correos:

Estarán disponibles las oficinas de la Seguridad Social que se encuentran en todas las capitales de Hego Euskal Herria: Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruña. En este caso solo se atenderá en horario de tarde.

Sin embargo, las sucursales de Correos tendrán un horario más amplio.

Habrá oficinas habilitadas en las capitales, y también en municipios de más de 50 000 habitantes. Es decir, en Barakaldo, Getxo e Irún. Y todo el procesro será gratuito.

Migranteen erregularizazioa - ES (4)

Certificado de antecedentes penales

Entre los documentos a aportar hay uno, el certificado de antecedentes penales, que preocupa especialmente a los migrantes, porque su tramitación, según el país de origen, puede ser rápida y barata, o muy lenta y costosa, o casi imposible.

Para poder entrar en el proceso de regularización hay que acreditar que no se ha cometido ningún delito en España o en los países en los que se ha residido en los últimos 5 años.

Es un trámite de obligado cumplimiento para todos, pero para unos es más fácil lograrlo que para otros.

Los consulados de Bilbao no sólo dan servicio a los extranjeros residentes en la CAV, sino también a gente de todo el área norte de la Península, y estos días, están saturados.

ETB ha visitado varios consulados de la capital de Bizkaia y las diferencias son notables:

- En el de Colombia se obtiene el certificado de antecedentes penales en 2-3 días.

- En el de Marruecos se necesita más tiempo.

- En el de Honduras, en cambio, reconocen que sus miles de nacionales residentes en Euskadi  pendientes de regularización van a tener dificultades para cumplir los plazos. Ademas  en Honduras  hay tramites  exclusivamente presenciales. Y si se recurre a intermediarios  hay que gastar mucho dinero.

Además, en el caso de que la documentación original no esté en castellano, se debe presentar una traducción jurada, lo que provocará más dilaciones y más gasto para los solicitantes.

Las persona migrantes tienen un plazo de 30 días para presentar la solicitud y una vez transcurrido ese plazo, el nuevo decreto establece que el Ministerio de Justicia intentará obtener este certificado en el plazo de tres meses.

Por último, hay otra novedad: si el solicitante sólo tiene antecedentes policiales y no penales (una multa o una identificación en la calle, por ejemplo) y la oficina de Exteriores  considera que no supone una amenaza para la seguridad, podrá obtener la regularización.

Pero ¿con qué criterio hará la selección el funcionario? Pues eso todavía no está claro.

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