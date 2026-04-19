La Ertzaintza detiene en Sestao a dos menores por agredir con arma blanca a otro menor en Santurtzi
Anteriormente, otros dos menores habían sido identificados como investigados y, tras avanzar en la investigación, se ha procedido a la detención de dos personas en el municipio vecino.
Dos menores de 15 años fueron detenidos ayer por la tarde en Sestao después de que durante las fiestas de San Jorge, en las inmediaciones del puerto de Santurtzi, tuviera lugar una agresión con arma blanca a un joven de 14 años, según ha informado el Departamento de Seguridad.
En la primera investigación posterior a los hechos, los ertzainas identificaron a dos sospechosos como imputados por un presunto delito de lesiones graves.
Posteriormente, uno de los investigados y otro joven, los dos de 15 años, fueron detenidos por la tarde en Sestao y trasladados a dependencias policiales.
La investigación sobre lo ocurrido continúa abierta.
Te puede interesar
Celebran el triunfo de la Real dándose un baño en La Concha
Al parecer, la noche ha sido calurosa en San Sebastián, y para celebrar que la Real ha levantado la Copa, algunos han decidido darse un baño.
¿Cómo afectará al tráfico la celebración de la Copa en Donostia-San Sebastián?
El Ayuntamiento donostiarra ha organizado un dispositivo especial de seguridad este lunes para el recibimiento a la Real Sociedad tras la victoria.
Una marea blanquiazul aborda Sevilla y colapsa hasta el aforo de la fan zone de la Real
La Real ha afrontado esta noche la Final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Los y las realzales han vivido la jornada con pasión tanto en Sevilla como en Gipuzkoa.
Decenas de personas se manifiestan en Zizur contra grabaciones de un profesor a mujeres
Durante la marcha han pronunciado la frase "Ningún ataque sin respuesta", y han portado una pancarta en la que se podía leer 'Juntas. Sin miedo'. El profesor ha sido condenado a 180 años de cárcel, de los que cumplirá un máximo de 15 años.
Cantan "Gernikako Arbola" en Urkiola, para proponer la pieza como himno de Euskal Herria
La han cantado Gontzal Mendibil y el editor José María Esparza, entre otros, y se han mostrado preocupados por la falta de cohesión de Euskal Herria. En ese sentido, han reclamado que "Gernikako Arbola" sea el himno con el que se puedan sentir identificados todos los vascos y vascas.
Autoridades viajan a Sevilla y Pradales se atreve con un pronóstico: "Que gane la Real con un 1-2"
Entre la enorme marea txuri urdin también están los representantes de las instituciones vascas, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales. El alcalde de Donostia y la Diputada General también han podido disfrutar del ambiente en las calles de Sevilla. El Lehendakari se ha mostrado orgulloso del comportamiento de la afición, ejemplo del carácter vasco, ha dicho y se ha atrevido a hacer su pronóstico para el partido.
Investigan a dos menores por herir con arma blanca a otro de 14 años en las fiestas de Santurtzi
La víctima permanece en un centro hospitalario sin que su vida corra peligro, mientras que los presuntos atacantes serán citados por la fiscalía de menores.
Identifican a 160 aficionados e incautan numeroso material peligroso
Se trata de un partido declarado de alto riesgo por el enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos, y hay un despliegue de miles de policías y guardias civiles en Sevilla.
Una marea txuri-urdin despide a la Real Sociedad en el inicio de su viaje a Sevilla
Una marea de aficionados de la Real Sociedad de todas las edades, ataviados con todo tipo de prendas txuri-urdin, han despedido este viernes entre cánticos, banderas, gritos de ánimo y bufandas al viento, al conjunto donostiarra en el inicio de su viaje a Sevilla, donde este sábado disputará la final de la Copa ante el Atlético de Madrid.