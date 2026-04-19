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La Ertzaintza detiene en Sestao a dos menores por agredir con arma blanca a otro menor en Santurtzi

Anteriormente, otros dos menores habían sido identificados como investigados y, tras avanzar en la investigación, se ha procedido a la detención de dos personas en el municipio vecino.

Euskaraz irakurri: Ertzaintzak bi adingabe atxilotu ditu Sestaon, Santurtzin beste adingabe bati arma zuriz eraso egiteagatik
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EITB

Última actualización

Dos menores de 15 años fueron detenidos ayer por la tarde en Sestao después de que durante las fiestas de San Jorge, en las inmediaciones del puerto de Santurtzi, tuviera lugar una agresión con arma blanca a un joven de 14 años, según ha informado el Departamento de Seguridad.

En la primera investigación posterior a los hechos, los ertzainas identificaron a dos sospechosos como imputados por un presunto delito de lesiones graves.

Posteriormente, uno de los investigados y otro joven, los dos de 15 años, fueron detenidos por la tarde en Sestao y trasladados a dependencias policiales.

La investigación sobre lo ocurrido continúa abierta.

Sestao Santurtzi Bizkaia Ertzaintza Sociedad

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