Ertzaintzak bi adingabe atxilotu ditu Sestaon, Santurtzin beste adingabe bati arma zuriz eraso egiteagatik

Lehenago, beste bi adingabe ikertu gisa atzeman zituzten, eta ikerketan aurrera egin ostean, ondoko udalerrian bi persona atxilotu dituzte.
Ertzaintzak 15 urteko bi adingabe atxilotu zituzten atzo arratsaldean Sestaon, San Jorge jaietan, Santurtziko portuaren inguruan, 14 urteko gazte bati goizaldean egindako erasoaren harira egindako ikerketaren barruan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gertakarien ondorengo lehen ikerketan, ertzainek bi susmagarri identifikatu zituzten inputatu gisa, lesio larrien ustezko delitu bat egotzita.

Ondoren, ikertuetako bat eta beste gazte bat atxilotu zituzten arratsaldean Sestaon. Bi atxilotuak, 15 urtekoak , ertzain-etxera eraman zituzten.

Gertatutakoari buruzko ikerketak zabalik jarraitzen du.

Sestao Santurtzi Bizkaia Ertzaintza Gizartea

Publizitatea
