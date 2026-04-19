FINAL DE COPA
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La noche ha sido larga para la afición txuri-urdin

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gaua luzea izan da realzaleentzat
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EITB

Última actualización

En Donostia, en Eibar, en Tolosa... en la calle, en el bar, en la sociedad... La celebración de la victoria copera se prolongó hasta altas horas de la noche en toda Gipuzkoa.

Gipuzkoa Eibar Tolosa Sociedad

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Autoridades viajan a Sevilla y Pradales se atreve con un pronóstico: "Que gane la Real con un 1-2"

Entre la enorme marea txuri urdin también están los representantes de las instituciones vascas, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales. El alcalde de Donostia y la Diputada General también han podido disfrutar del ambiente en las calles de Sevilla. El Lehendakari se ha mostrado orgulloso del comportamiento de la afición, ejemplo del carácter vasco, ha dicho y se ha atrevido a hacer su pronóstico para el partido. 
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