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¡Vuelve a ver la Final de Copa en ETBOn!

La emoción y la tensión arrasaron este sábado por la noche en una Final de Copa que se prolongó hasta los penaltis. La plataforma ETBON te ofrece la posibilidad de volver a ver la final completa y la entrega de premios cuantas veces quieras.

Players of Real Sociedad celebrate the victory during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 18/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Euskaraz irakurri: Real-Athletico de Madrid Errege Kopako finala berriz ikusi, ETBOn-en
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EITB

Última actualización

30 000 aficionados vivieron in situ desde Sevilla y miles y miles más desde Gipuzkoa y por todo el mundo la emocionante Final de Copa que conquistó la Real Sociedad.

450.000 espectadores siguieron durante todo el día los informativos y programas especiales que ofreció ETB, a lo que hay que sumar los que se conectaron a las radios del Grupo EITB y online a ETBOn y la web EITB Kirolak.

El equipo txuri-urdin venció al Atletico de Madrid, en los lanzamientos de penalti, al finalizar la prórroga por 2-2.

La final tuvo una gran similitud con la de 1987: Real y Atlético de Madrid empataron a dos, el marcador evolucionó como en aquella final de La Romareda y los penaltis sentenciaron al campeón. El portero del equipo donostiarra, hace 39 años Arkonada y ahora Marrero, fue decisivo para vestir la Copa de blanquiazul. 

Partido, prórroga y penaltis... la noche terminó en Sevilla con la tensión en su punto álgido y hoy, ya con más tranquilidad, más de un aficionado y aficionada querrá ver el partido y su posterior celebración con calma.

La plataforma ETBOn te ofrece la posibilidad de volver a verlo todo pinchando aquí o en la foto de debajo:

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Gipuzkoa Sociedad

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