¡Vuelve a ver la Final de Copa en ETBOn!
La emoción y la tensión arrasaron este sábado por la noche en una Final de Copa que se prolongó hasta los penaltis. La plataforma ETBON te ofrece la posibilidad de volver a ver la final completa y la entrega de premios cuantas veces quieras.
30 000 aficionados vivieron in situ desde Sevilla y miles y miles más desde Gipuzkoa y por todo el mundo la emocionante Final de Copa que conquistó la Real Sociedad.
450.000 espectadores siguieron durante todo el día los informativos y programas especiales que ofreció ETB, a lo que hay que sumar los que se conectaron a las radios del Grupo EITB y online a ETBOn y la web EITB Kirolak.
El equipo txuri-urdin venció al Atletico de Madrid, en los lanzamientos de penalti, al finalizar la prórroga por 2-2.
La final tuvo una gran similitud con la de 1987: Real y Atlético de Madrid empataron a dos, el marcador evolucionó como en aquella final de La Romareda y los penaltis sentenciaron al campeón. El portero del equipo donostiarra, hace 39 años Arkonada y ahora Marrero, fue decisivo para vestir la Copa de blanquiazul.
Partido, prórroga y penaltis... la noche terminó en Sevilla con la tensión en su punto álgido y hoy, ya con más tranquilidad, más de un aficionado y aficionada querrá ver el partido y su posterior celebración con calma.
La plataforma ETBOn te ofrece la posibilidad de volver a verlo todo pinchando aquí o en la foto de debajo:
LEER: La Real Sociedad celebrará la Copa con su afición de la siguiente manera: horario y recorrido de la fiesta txuri-urdin
LEER: ¿Qué afección tendrá en el tráfico la celebración de la victoria en la Copa?
LEER: EITB ofrecerá en directo el recibimiento y las celebraciones de la Real Sociedad en Donostia
Te puede interesar
Las solicitudes de regularización pueden presentarse de forma presencial desde este lunes
La solicitudes se deberán presentar en la oficinas de la Seguridad Social de Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona así como en las oficinas de Correos de las ciudades de más de 50.000 habitantes, siempre con cita previa.
Fallece el naturópata navarro Txumari Alfaro
Nacido en Arguedas en 1952, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a "La Botica de la Abuela", emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias. Alfaro también colaboró en varios magacines de ETB.
Así será la celebración de la Real con la Copa: horario y recorrido de la fiesta txuri-urdin
El recorrido partirá sobre las 18:00 horas desde Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente una hora más tarde, sobre las 19:00 horas.
La noche ha sido larga para la afición txuri-urdin
En Donostia, en Eibar, en Tolosa... en la calle, en el bar, en la sociedad... La celebración de la victoria copera se prolongó hasta altas horas de la noche en toda Gipuzkoa.
La Ertzaintza detiene en Sestao a dos menores por agredir con arma blanca a otro menor en Santurtzi
Anteriormente, otros dos menores habían sido identificados como investigados y, tras avanzar en la investigación, se ha procedido a la detención de dos personas en el municipio vecino.
Celebran el triunfo de la Real dándose un baño en La Concha
Al parecer, la noche ha sido calurosa en San Sebastián, y para celebrar que la Real ha levantado la Copa, algunos han decidido darse un baño.
¿Cómo afectará al tráfico la celebración de la Copa en Donostia-San Sebastián?
El Ayuntamiento donostiarra ha organizado un dispositivo especial de seguridad este lunes para el recibimiento a la Real Sociedad tras la victoria.
Una marea blanquiazul aborda Sevilla y colapsa hasta el aforo de la fan zone de la Real
La Real ha afrontado esta noche la Final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Los y las realzales han vivido la jornada con pasión tanto en Sevilla como en Gipuzkoa.
Decenas de personas se manifiestan en Zizur contra grabaciones de un profesor a mujeres
Durante la marcha han pronunciado la frase "Ningún ataque sin respuesta", y han portado una pancarta en la que se podía leer 'Juntas. Sin miedo'. El profesor ha sido condenado a 180 años de cárcel, de los que cumplirá un máximo de 15 años.