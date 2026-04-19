30 000 aficionados vivieron in situ desde Sevilla y miles y miles más desde Gipuzkoa y por todo el mundo la emocionante Final de Copa que conquistó la Real Sociedad.

450.000 espectadores siguieron durante todo el día los informativos y programas especiales que ofreció ETB, a lo que hay que sumar los que se conectaron a las radios del Grupo EITB y online a ETBOn y la web EITB Kirolak.

El equipo txuri-urdin venció al Atletico de Madrid, en los lanzamientos de penalti, al finalizar la prórroga por 2-2.

La final tuvo una gran similitud con la de 1987: Real y Atlético de Madrid empataron a dos, el marcador evolucionó como en aquella final de La Romareda y los penaltis sentenciaron al campeón. El portero del equipo donostiarra, hace 39 años Arkonada y ahora Marrero, fue decisivo para vestir la Copa de blanquiazul.

Partido, prórroga y penaltis... la noche terminó en Sevilla con la tensión en su punto álgido y hoy, ya con más tranquilidad, más de un aficionado y aficionada querrá ver el partido y su posterior celebración con calma.

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