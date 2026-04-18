Sevilla es txuri-urdin
Sevilla ya es txuri-urdin. Una marea de aficionados y aficionadas de la Real Sociedad se encuentra ya en la capital andaluza para disfrutar de la final de la Copa del Rey. Un partido que se podrá seguir en directo a partir de las 21:00 horas en en ETB1, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi.
Los 800 kilómetros de distancia que hay entre Gipuzkoa y Andalucía no han sido impedimento para los miles de aficionados que se han acercado hasta Sevilla. En coche, autocaravana, tren o avión, cualquier método de transporte ha servido para poder disfrutar de la pasión realzale. ¡Hay incluso quien ha recorrido el camino en bicicleta!
El buen ambiente será la gran protagonista en calles de la ciudad y en la fan zone que ha preparado la Real Sociedad. Está instalada en la avenida Carlos III y abrirá a las 11:00 horas. En la misma actuarán entre otros Süne, Brigade Loco, Nøgen, Janus Lester y Del Toro. A las 18:30 horas partirá desde la misma una kalejira hacia la Cartuja, lugar del encuentro.
Los y las que no puedan acudir a Sevilla también tienen dónde seguir la final. Desde las 15:00 y hasta la 01:00 horas, Alderdi Eder será una prolongación de la fan zone de La Cartuja. Se instalarán dos pantallas gigantes para poder seguir el partido. Organizado por la Real Sociedad, la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián, EITB y Kutxabank, habrá un sinfín de actividades y conciertos, como los de Eñaut Elorrieta, Go!azen, Xabi Solano, Gozategi y DJ Jonkass.
Toda Gipuzkoa vibrará con la final. Habrá pantallas gigantes para seguir el encuentro en Zumarraga, Tolosa, Zarautz, Lasarte-Oria, Zumaia, Hondarribia, Eibar, Elgoibar, Legazpi, Azkoitia y Urretxu. No faltarán los ánimos hacia el equipo ni la fiesta.
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