Sevilla txuri-urdina da
Realak Errege Kopako finala jokatuko du gaur gauean Atletico Madrilen aurka. Realzalek pasioz biziko dute jardunaldia, Sevillan zein Gipuzkoan.
Kolore txuri-urdina da gaur nagusi Sevillan. Milaka realzale Andaluziako hiriburuan dira jada 21:00etatik aurrera jokatuko den Errege Koparen finalaz gozatzeko prest. Atletico de Madrilen eta Realaren arteko norgehiagoka zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB ON plataforman eta kirolakeitb.eus atarian, Euskadi Irratian eta Radio Euskadin.
Gipuzkoaren eta Andaluziaren arteko 800 kilometroko distantzia ez da oztopo izan zaleentzat. Autoa, autokarabana, trena edo hegazkina erabili dituzte Sevillara heltzeko. Bidea bizikletan egin duenik ere bada!
Giro beroa espero da Realak prestatu duen fan zonean. Goizeko 11:00etan irekiko dute Carlos III.a etorbidean egongo den gunea eta realzaleen topaleku izango da. Süne, Brigade Loco, Nøgen, Janus Lester eta Del Toro izango dira, besteak beste, oholtzan. Gainera, bertatik kalejira jendetsua abiatuko da 18:30ean, Cartuja futbol-zelaira bidean.
Sevillara joaterik izan ez dutenek ere izango dute finala non ospatu. Donostiako Alderdi Ederren gunea prestatu dute Realak, Foru Aldundiak, Donostiako Udalak, EITBk eta Kutxabankek. 15:00etatik 01:00etara jai giroa izango da nagusi. Bi pantaila erraldoi jarriko dira, Sevillako festa esparruarekin konektatzeko eta partida ikusteko. Horrez gain kontzertuak ere egongo dira. Eñaut Elorrieta, Go!azen, Xabi Solano, Gozategi eta DJ Jonkassen emanaldiek alaituko dute jardunaldia.
Gipuzkoan finala ikusteko pantaila erraldoiak izango dituzte Zumarraga, Tolosa, Zarautz, Lasarte-Oria, Zumaia, Hondarribia, Eibar, Elgoibar, Legazpi, Azkoitia eta Urretxun. Horietan ere jaia izango da nagusi eta ez dira Realaren aldeko oihuak faltako.
Zure interesekoa izan daiteke
Zer eragin izango dute trafikoan Donostiako Kopako finalaren inguruko ekitaldiek?
Donostiako Udalak segurtasun dispositibo berezi bat antolatu du larunbat honetarako aurreikusitako ekitaldien harira, bai finala dela eta, bai Realak kopa irabaziz gero egin litekeen harreragatik.
Uholde txuri-urdin batek Reala agurtu du Sevillarako bidaia ekin baino lehen
Realeko adin guztietako zaleek, mota guztietako jantzi txuri-urdinak jantzita, agur esan diote ostiral honetan talde donostiarrari, kantu, bandera, animo oihu eta bufanda artean, Sevillarako bidaiaren hasieran. Larunbat honetan jokatuko du Kopako finala Atletico Madrilen aurka.
Gipuzkoako 70 bat alkate Sevillara joan dira, ordezkari gisa, partidua ikustera
Realak berak gonbidatuta, alderdi politiko guztietako alkateak bildu ditu ekimenak. Helburua berbera da guztientzat: emaitza ona lortzea eta Kopa irabaztea.
Eusko Jaurlaritzak migratzaileen erregularizazioari buruzko gida argitaratu du
Tresna hori hainbat hizkuntzatan dago eskuragarri, eta Espainiako Gobernuak bultzatutako ezohiko erregularizazio-prozesurako sarbidea erraztea du helburu.
Bilboko Udalak erregularizazioarako 'kalteberatasun txostena' izapidetzen lagunduko die Bilbon bizi diren etorkinei
Astelehenetik aurrera, berariazko eta aldi baterako dispositibo bat jarriko du abian, immigranteak erregularizatzeko ezohiko prozesuaren barruan kasu batzuetan eskatzen den "kalteberatasun-txostena" errazago izapidetu dezaten Bilbon bizi diren etorkinek.
Voloteak Gasteizko eta Menorcako aireportuak lotuko ditu ekaina eta urria bitartean
Gasteiz eta Menorca arteko lotura ekainaren 1etik urriaren 31ra egongo da martxan. Erakunde sustatzailearen arabera, helmuga horrek aire-konexioa indartzen eta udako eskaintza dibertsifikatzen lagunduko du.
Bi foruzain 9 eta 6 hilabeteko kartzela-zigorrera kondenatu dituzte, Tuteran atxilotu bati eraso egiteagatik
Nafarroako Auzitegiak frogatutzat jo du agenteetako batek ziegetan jo zuela atxilotua, eta besteak ez zuela ezer egin. Biak inhabilitatu egin dituzte eta kalte-ordainak ordaindu beharko dituzte.
Behin-behinean aske geratu da bikotekidea barruan zuela lonja bati su eman zion emakumea
Atxuri auzoko hainbat lekukok ikusi zuten emakumea sua pizten ari zela. Zauritutako gizona Basurtuko ospitalera eraman zuten, eta han jarraitzen du ingresatuta.
Albiste izango da: Sevilla, Kopako finalerako prest, su-etena Libanon eta Tubos Reunidos
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.