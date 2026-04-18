Sevilla txuri-urdina da

Realak Errege Kopako finala jokatuko du gaur gauean Atletico Madrilen aurka. Realzalek pasioz biziko dute jardunaldia, Sevillan zein Gipuzkoan.

Aficionados de la real sociedad animan el ambiente en Sevilla a la espera del encuentro donde se disputa la Copa del Rey. A 17 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El estadio de La Cartuja de Sevilla acoge por séptima vez consecutiva una final de la Copa del Rey de Fútbol, este año el Atlético de Madrid se medirá con la Real Sociedad en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 21,00h de este próximo sábado, 18 de Abril. Cabe recordar que los colchoneros han conquistado la copa en 10 ocasiones, frente a las tres de la Real sociedad. María José López / Europa Press 17/4/2026
Realeko zaleak Sevillan. Argazkia: Euorpa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kolore txuri-urdina da gaur nagusi Sevillan. Milaka realzale Andaluziako hiriburuan dira jada 21:00etatik aurrera jokatuko den Errege Koparen finalaz gozatzeko prest. Atletico de Madrilen eta Realaren arteko norgehiagoka zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB ON plataforman eta kirolakeitb.eus atarian, Euskadi Irratian eta Radio Euskadin.

Gipuzkoaren eta Andaluziaren arteko 800 kilometroko distantzia ez da oztopo izan zaleentzat. Autoa, autokarabana, trena edo hegazkina erabili dituzte Sevillara heltzeko. Bidea bizikletan egin duenik ere bada!

Giro beroa espero da Realak prestatu duen fan zonean. Goizeko 11:00etan irekiko dute Carlos III.a etorbidean egongo den gunea eta realzaleen topaleku izango da.  Süne, Brigade Loco, Nøgen, Janus Lester eta Del Toro izango dira, besteak beste, oholtzan. Gainera, bertatik kalejira jendetsua abiatuko da 18:30ean, Cartuja futbol-zelaira bidean.

Sevillara joaterik izan ez dutenek ere izango dute finala non ospatu. Donostiako Alderdi Ederren gunea prestatu dute Realak, Foru Aldundiak, Donostiako Udalak, EITBk eta Kutxabankek. 15:00etatik 01:00etara jai giroa izango da nagusi. Bi pantaila erraldoi jarriko dira, Sevillako festa esparruarekin konektatzeko eta partida ikusteko. Horrez gain kontzertuak ere egongo dira. Eñaut Elorrieta, Go!azen, Xabi Solano, Gozategi eta DJ Jonkassen emanaldiek alaituko dute jardunaldia.

Gipuzkoan finala ikusteko pantaila erraldoiak izango dituzte Zumarraga, Tolosa, Zarautz, Lasarte-Oria, Zumaia, Hondarribia, Eibar, Elgoibar, Legazpi, Azkoitia eta Urretxun. Horietan ere jaia izango da nagusi eta ez dira Realaren aldeko oihuak faltako.

