Zuzenean: Marea txuri-urdina, Sevillarantz
Bidaia eguna da gaurkoa realzale askorentzat, larunbat honetan Atletico Madrilek eta Realak Sevillan jokatuko duten Errege Kopako finala bertatik bertara jarraitzeko.
Reala 14:00etan aterako da Zubietatik Sevillara
Reala 14:00etan abiatuko da Sevilarra. Taldea entrenatu ondoren aterako da, eta ehunka zalek jokalarien autobusari agurra egitea espero dute. Ondoren, 15:10ean hartuko dute hegazkina, eta 16:20ean iritsiko dira Sevillara.
Sevillara irteera-operazioa, maletak ilusioz beteta
Zale txuri-urdinak penintsula zeharkatzen hasiak dira, iparretik hegora. Trenez, hegazkinez, autokarabanaz edo autoz, edozein bide da ona Sevillara iristeko. Arrazoia ez da nolanahikoa: gizonezkoen Kopako Final handia bihar, Realaren eta Atletico Madrilen artean, La Cartuja estadioan.
KOPAKO FINALA
Marea txuri-urdina Sevillara!
Realeko zaleak Andaluziara bidean dira Atletico Madrilen aurkako Errege Kopako finala bertatik bertara jarraitzeko. 26.000 realzale baino gehiago Cartuja estadioan bertan izango dira eta beste milaka pertsonak sarrerarik gabe bidaiatuko dute. Helburua bat eta bakarra: Kopa Donostiara ekartzea.