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En directo: La marea txuri-urdin, rumbo a Sevilla

Comienza el éxodo txuri-urdin hacia Sevilla para asistir a la final de Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad, este sábado, en el estadio de La Cartuja.
Real Sociedad: zaleak
Afición txuri-urdin, en Anoeta. Foto de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Marea txuri-urdina, Sevillara bidean
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Última actualización

La Real Sociedad saldrá de Zubieta rumbo a Sevilla a las 14:00 horas

La Real saldrá de Zubieta a las 14:00 horas rumbo a Sevilla 

La Real Sociedad saldrá de Zubieta rumbo a Sevilla el viernes a las 14:00 horas. El equipo partirá después de entrenar, y se espera que varios centenares de aficionados vayan a despedir al autobús de los jugadores. Después, tomará el avión a las 15:10 para aterrizar hacia las 16:20 horas en Sevilla.

Operación salida a Sevilla, con la maleta llena de ilusión

La afición txuri-urdin surca a esta hora la península ibérica de norte a sur. En tren, avión, autobús, autocaravana o en coche, cualquier modo de transporte es válido para llegar a Sevilla con tal de no perderse la Final del Sábado que disputará la Real Sociedad contra el Athlético de Madrid en La Cartuja. 

FINAL DE COPA

¡Éxodo txuri-urdin a Sevilla!

EITB

La afición de la Real Sociedad viaja a la capital andaluza para la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Más de 26 000 personas animarán al equipo en La Cartuja y otras muchas viajarán sin entrada para intentar volver con el trofeo bajo el brazo.

Real Sociedad: zaleak
18:00 - 20:00
¡Éxodo txuri-urdin a Sevilla!