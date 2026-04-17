En directo: La marea txuri-urdin, rumbo a Sevilla
La Real saldrá de Zubieta a las 14:00 horas rumbo a Sevilla
La Real Sociedad saldrá de Zubieta rumbo a Sevilla el viernes a las 14:00 horas. El equipo partirá después de entrenar, y se espera que varios centenares de aficionados vayan a despedir al autobús de los jugadores. Después, tomará el avión a las 15:10 para aterrizar hacia las 16:20 horas en Sevilla.
Operación salida a Sevilla, con la maleta llena de ilusión
La afición txuri-urdin surca a esta hora la península ibérica de norte a sur. En tren, avión, autobús, autocaravana o en coche, cualquier modo de transporte es válido para llegar a Sevilla con tal de no perderse la Final del Sábado que disputará la Real Sociedad contra el Athlético de Madrid en La Cartuja.
FINAL DE COPA
¡Éxodo txuri-urdin a Sevilla!
La afición de la Real Sociedad viaja a la capital andaluza para la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Más de 26 000 personas animarán al equipo en La Cartuja y otras muchas viajarán sin entrada para intentar volver con el trofeo bajo el brazo.