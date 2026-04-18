FINAL DE COPA
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La Policía Nacional identifica a 150 realzales que supuestamente pretendían pelear con ultras del Atlético

Se trata de un partido declarado de alto riesgo por el enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos, y hay un despliegue de miles de policías y guardias civiles en Sevilla.

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Realistas en Sevilla. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Espainiako poliziak 150 realzale identifikatu ditu Atleticoko ultrekin borrokatzeko asmotan zirelakoan
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EITB

Última actualización

Sevilla ha sido invadida en las últimas horas por miles y miles de aficionados realistas que han acudido a disfrutar de la final de Copa. Pero no se puede olvidar que existe una fuerte rivalidad entre las aficiones de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid, aún mayor desde el asesinato de Aitor Zabaleta.

Así, anoche, cuando reinaba el ambiente festivo, la Policía Nacional ha identificado cerca de la Plaza de San Antonio a unos 150 realistas que supuestamente se disponían a pelear con ultras del Atlético. Esa es, al menos, la información que ha facilitado la Policía Nacional  española y que están difundiendo los medios de comunicación sevillanos.

Por el momento, no han trascendido más detalles al respecto ni se tiene constancia de incidentes.

Sociedad

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