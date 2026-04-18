KOPAKO FINALA
Espainiako poliziak 150 realzale identifikatu ditu Atleticoko ultrekin borrokatzeko asmotan zirelakoan

Arrisku handiko partida da bi taldeetako zaleak aurrez aurre daudelako, eta milaka polizia eta guardia zibil daude Sevillan.
reala zaleak donostiatik sevillara
Realzaleak Sevillan. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kopako finalaz gozatzera joandako milaka eta milaka realzalek hartu dute azken orduetan Sevilla, baina ezin da ahaztu finala noren aurkakoa den (Atletico Madril) eta bi aldeetako zaleen artean aurkakotasun handia dagoela, are gehiago Aitor Zabaletaren hilketa gertatu zenetik.

Hori horrela, bart, jai giroa nagusi zenean, Espainiako Poliziak 150 bat realzale identifikatu ditu San Antonio Plazatik gertu, Atletikoko ultrekin borrokatzera zihoazelakoan. Horixe da Espainiako Poliziak eman duen informazioa, eta Sevillako komunikabideak zabaltzen ari direna.

Oraingoz, ez da horren inguruko informazio gehiago zabaldu, eta ez da istiluen berririk izan.

