Espainiako poliziak 150 realzale identifikatu ditu Atleticoko ultrekin borrokatzeko asmotan zirelakoan
Kopako finalaz gozatzera joandako milaka eta milaka realzalek hartu dute azken orduetan Sevilla, baina ezin da ahaztu finala noren aurkakoa den (Atletico Madril) eta bi aldeetako zaleen artean aurkakotasun handia dagoela, are gehiago Aitor Zabaletaren hilketa gertatu zenetik.
Hori horrela, bart, jai giroa nagusi zenean, Espainiako Poliziak 150 bat realzale identifikatu ditu San Antonio Plazatik gertu, Atletikoko ultrekin borrokatzera zihoazelakoan. Horixe da Espainiako Poliziak eman duen informazioa, eta Sevillako komunikabideak zabaltzen ari direna.
Oraingoz, ez da horren inguruko informazio gehiago zabaldu, eta ez da istiluen berririk izan.
Sevilla txuri-urdina da
Realak Errege Kopako finala jokatuko du gaur gauean Atletico Madrilen aurka. Realzalek pasioz biziko dute jardunaldia, Sevillan zein Gipuzkoan.
Zer eragin izango dute trafikoan Donostiako Kopako finalaren inguruko ekitaldiek?
Donostiako Udalak segurtasun dispositibo berezi bat antolatu du larunbat honetarako aurreikusitako ekitaldien harira, bai finala dela eta, bai Realak kopa irabaziz gero egin litekeen harreragatik.
Uholde txuri-urdin batek Reala agurtu du Sevillarako bidaia ekin baino lehen
Realeko adin guztietako zaleek, mota guztietako jantzi txuri-urdinak jantzita, agur esan diote ostiral honetan talde donostiarrari, kantu, bandera, animo oihu eta bufanda artean, Sevillarako bidaiaren hasieran. Larunbat honetan jokatuko du Kopako finala Atletico Madrilen aurka.
Gipuzkoako 70 bat alkate Sevillara joan dira, ordezkari gisa, partidua ikustera
Realak berak gonbidatuta, alderdi politiko guztietako alkateak bildu ditu ekimenak. Helburua berbera da guztientzat: emaitza ona lortzea eta Kopa irabaztea.
Eusko Jaurlaritzak migratzaileen erregularizazioari buruzko gida argitaratu du
Tresna hori hainbat hizkuntzatan dago eskuragarri, eta Espainiako Gobernuak bultzatutako ezohiko erregularizazio-prozesurako sarbidea erraztea du helburu.
Bilboko Udalak erregularizazioarako 'kalteberatasun txostena' izapidetzen lagunduko die Bilbon bizi diren etorkinei
Astelehenetik aurrera, berariazko eta aldi baterako dispositibo bat jarriko du abian, immigranteak erregularizatzeko ezohiko prozesuaren barruan kasu batzuetan eskatzen den "kalteberatasun-txostena" errazago izapidetu dezaten Bilbon bizi diren etorkinek.
Voloteak Gasteizko eta Menorcako aireportuak lotuko ditu ekaina eta urria bitartean
Gasteiz eta Menorca arteko lotura ekainaren 1etik urriaren 31ra egongo da martxan. Erakunde sustatzailearen arabera, helmuga horrek aire-konexioa indartzen eta udako eskaintza dibertsifikatzen lagunduko du.
Bi foruzain 9 eta 6 hilabeteko kartzela-zigorrera kondenatu dituzte, Tuteran atxilotu bati eraso egiteagatik
Nafarroako Auzitegiak frogatutzat jo du agenteetako batek ziegetan jo zuela atxilotua, eta besteak ez zuela ezer egin. Biak inhabilitatu egin dituzte eta kalte-ordainak ordaindu beharko dituzte.
Behin-behinean aske geratu da bikotekidea barruan zuela lonja bati su eman zion emakumea
Atxuri auzoko hainbat lekukok ikusi zuten emakumea sua pizten ari zela. Zauritutako gizona Basurtuko ospitalera eraman zuten, eta han jarraitzen du ingresatuta.