¡Éxodo txuri-urdin a Sevilla!

Comienza el éxodo txuri-urdin hacia Sevilla para asistir a la final de Copa de que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad, este sábado, en el estadio de La Cartuja.

Según la información facilitada por el club, 26 292 personas asistirán a La Cartuja en los asientos ofrecidos por el club y otros miles con las localidades adquiridas a través de la Federación Española de Futbol (RFEF). Además, otras muchas personas viajarán sin entrada para seguir el encuentro en la Fan Zone.

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