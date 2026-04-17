¡Éxodo txuri-urdin a Sevilla!
La afición de la Real Sociedad viaja a la capital andaluza para la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Más de 26 000 personas animarán al equipo en La Cartuja y otras muchas viajarán sin entrada para intentar volver con el trofeo bajo el brazo.
Comienza el éxodo txuri-urdin hacia Sevilla para asistir a la final de Copa de que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad, este sábado, en el estadio de La Cartuja.
Según la información facilitada por el club, 26 292 personas asistirán a La Cartuja en los asientos ofrecidos por el club y otros miles con las localidades adquiridas a través de la Federación Española de Futbol (RFEF). Además, otras muchas personas viajarán sin entrada para seguir el encuentro en la Fan Zone.
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