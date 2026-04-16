FINAL DE COPA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Renfe ofrece trenes especiales desde San Sebastián para la final de la Copa

Desde San Sebastián, circulará un tren especial de ida con salida la madrugada del sábado, a las 02:10 horas, y con llegada directa a La Cartuja a las 10:40 horas. El regreso tendrá lugar al término del partido directo La Cartuja-San Sebastián.
(Foto de ARCHIVO) Estación de Renfe en San Sebastián REMITIDA / HANDOUT por RENFE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/1/2020
Estación de Renfe en San Sebastián. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Renfek tren bereziak jarri ditu Donostiatik, Kopako finala dela eta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Renfe ofertará dos trenes especiales desde San Sebastián, uno por sentido, para facilitar el desplazamiento con motivo de la final de la Copa del Rey de este sábado, 18 de abril, en Sevilla.

Desde San Sebastián, circulará un tren especial de ida con salida la madrugada del sábado, a las 02:10 horas, y con llegada directa a La Cartuja a las 10:40 horas. El regreso tendrá lugar al término del partido directo La Cartuja-San Sebastián, según ha informado la compañía en un comunicado. 

Además, Renfe ofrecerá cuatro trenes especiales desde Madrid. 

Asimismo, Renfe añadirá plazas adicionales a su oferta habitual en la relación Madrid-Sevilla, poniendo a disposición de los aficionados 4000 entre el viernes y el domingo para atender a la demanda de movilidad. 

Durante la operación especial, se reforzará la presencia de personal en las estaciones de origen y destino para ofrecer asistencia, facilitar el acceso a los trenes e informar a los viajeros. Asimismo, Renfe coordinará el dispositivo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de garantizar la mayor agilidad y seguridad en el flujo de viajeros.

Titulares de Hoy Donostia-San Sebastián Andalucia Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

santander istriprua itsasoa pasarela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La pasarela de El Bocal colapsó al fallar los herrajes por la corrosión, según el perito

Según explica el perito judicial, el fallo de una de las uniones trajo el aumento de la carga sobre las restantes uniones, lo que, según aclara, acaba produciendo un fallo encadenado de todas las uniones entre las vigas secundarias y las vigas primarias, que produce la caída del tablero. Concluye, además, que no hay constancia de actuaciones de mantenimiento de la estructura.

migratzaileen erregulazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ya se puede pedir cita presencial o solicitar la regularización 'online'

Para poder realizar las solicitudes de manera 'online' será necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería. Aunque el plazo para las citas presenciales también está abierto ya, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite.
Niños escuela vuelta al cole. Haurrak eskolara itzulera ikastola
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 96 % de los entornos escolares analizados en Euskadi superan los niveles de NO2 recomendados por la OMS

Ekologistak Martxan ha analizado los niveles de dióxido de nitrógeno en Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Errenteria, Oiartzun, Barakaldo, Bilbao y Erandio. Solo 3 de los 78 entornos escolares analizados cumplen la recomendación de la OMS de no superar los 10 mg/m3. Además, 54 centros (el 69 %) superan los 20 mg/m3, límite que para 2030 establece una directiva de la Unión Europea.
Cargar más
Publicidad
X