Renfe ofertará dos trenes especiales desde San Sebastián, uno por sentido, para facilitar el desplazamiento con motivo de la final de la Copa del Rey de este sábado, 18 de abril, en Sevilla.

Desde San Sebastián, circulará un tren especial de ida con salida la madrugada del sábado, a las 02:10 horas, y con llegada directa a La Cartuja a las 10:40 horas. El regreso tendrá lugar al término del partido directo La Cartuja-San Sebastián, según ha informado la compañía en un comunicado.

Además, Renfe ofrecerá cuatro trenes especiales desde Madrid.

Asimismo, Renfe añadirá plazas adicionales a su oferta habitual en la relación Madrid-Sevilla, poniendo a disposición de los aficionados 4000 entre el viernes y el domingo para atender a la demanda de movilidad.

Durante la operación especial, se reforzará la presencia de personal en las estaciones de origen y destino para ofrecer asistencia, facilitar el acceso a los trenes e informar a los viajeros. Asimismo, Renfe coordinará el dispositivo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de garantizar la mayor agilidad y seguridad en el flujo de viajeros.