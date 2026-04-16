Renfek tren bereziak jarri ditu Donostiatik, Kopako finala dela eta

Larunbat goizaldean (02:10ean) Donostiatik tren berezi bat irtengo da Sevillako Cartuja geltokira 10:40an iristeko. Itzulerako trena Atletico Madril eta Realaren arteko partida amaitu ondoren aterako da Gipuzkoako hiriburura.

(Foto de ARCHIVO) Estación de Renfe en San Sebastián REMITIDA / HANDOUT por RENFE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/1/2020

Renferen Donostiako geltokia, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Realak datorren larunbatean jokatuko duen Kopako finalari begira, Renfek Donostia eta Sevilla artean bi tren berezi eskainiko ditu, bat noranzko bakoitzean, Espainiako trenbide konpainia publikoak ohar bidez jakinarazi duenez. 

Donostiatik larunbat goizaldean, 02:10ean, tren berezi bat irtengo da Sevillako Cartuja geltokira 10:40an iristeko. Itzulerako trena partida amaitu ondoren aterako da Gipuzkoako hiriburura.

Halaber, Renfek beste lau tren berezi eskainiko ditu Madrildik, bi noranzko bakoitzean. 

Horrez gain, Renfek Madril eta Sevilla arteko asteburuko ohiko zerbitzuetan bagoi gehiago jarriko ditu, eskariari aurre egiteko. 

Bestalde, Renfek langile gehiago jarriko ditu geltokietan bidaiariei laguntzeko eta segurtasuna bermatzeko. 

