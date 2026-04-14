Los aeropuertos vascos prevén 26 vuelos especiales a Sevilla y Jerez por la final de Copa
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz será donde más aficionados realistas se dejarán ver, ya que, el sábado despegarán rumbo a Andalucía siete vuelos chárter, seis a Sevilla y uno a Jerez. Desde los aeropuertos de Bilbao, Pamplona y San Sebastián partirán dos vuelos especiales a la capital andaluza.
Los aeropuertos de Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz operarán 26 vuelos especiales con motivo de la final de la Copa del Rey que enfrentará el sábado al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en Sevilla.
Según ha informado AENA en un comunicado, en total serán 13 vuelos los que trasladarán a la hinchada realista desde los aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria-Gasteiz a Sevilla y Jerez. Contando los vuelos de regreso, serán 26 las operaciones.
Por aeropuertos, desde la terminal guipuzcoana partirán dos aeronaves el viernes a la capital andaluza. En el caso de Pamplona, también serán dos los vuelos que saldrán la víspera del partido. Desde el aeropuerto de Bilbao despegarán dos vuelos especiales hacia Sevilla el sábado, uno regular adicional y un chárter.
Será en el Aeropuerto de Vitoria donde más aficionados realistas se dejarán ver. El sábado despegarán rumbo a Andalucía siete vuelos chárter, seis a Sevilla y uno a Jerez, que volverán de forma escalonada el domingo de madrugada.
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