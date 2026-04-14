KOPAKO FINALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Asteburuan 26 hegaldi berezi daude aurreikusita euskal aireportuetan, Kopako finala dela eta

Gasteizko aireportutik zazpi hegaldi aterako dira Andaluziara, sei Sevillara eta bat Jerezera. Bilboko, Donostiako eta Iruñeko aireportuetatik, berriz, bina hegaldi aterako dira Sevillara. Itzulerarako beste horrenbeste (13) hegaldi programatu dituzte. 

Bilboko aireportua, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
Bilboko aireportua, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Datorren astebururako 26 hegaldi berezi daude aurreikusita Hego Euskal Herriko lau aireportuetan, Atletico Madrilek eta Realak larunbatean Sevillan jokatuko duten Errege Kopako finala dela eta. 

AENAk gaur zabaldutako oharraren arabera, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñeko aireportuetatik 13 hegaldi berezi aterako dira Sevillara edota Jerezera, eta beste horrenbestek egingo dute bueltako bidea. 

Gasteizko aireportutik zazpi charter hegaldi aterako dira larunbatean Andaluziara, sei Sevillara eta bat Jerezera. Itzulera, berriz, modu mailakatuan egingo dute igandean. 

Bilboko, Donostiako eta Iruñeko aireportuetatik, berriz, bina hegaldi aterako dira Sevillara. Itzulerarako beste horrenbeste (13) hegaldi programatu dituzte. 

Eguneko Titularrak Andaluzia Gasteizko Aireportua Hondarribiko aireportua Iruñea-Noain aireportua Bilboko Aireportua Gizartea

X