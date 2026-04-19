FINAL DE COPA
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Celebran el triunfo de la Real dándose un baño en La Concha

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kontxan bainua hartuz ospatu dute Realaren garaipena
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EITB

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Al parecer, la noche ha sido calurosa en San Sebastián, y para celebrar que la Real ha levantado la Copa, algunos han decidido darse un baño.

Donostia-San Sebastián Sociedad

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Entre la enorme marea txuri urdin también están los representantes de las instituciones vascas, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales. El alcalde de Donostia y la Diputada General también han podido disfrutar del ambiente en las calles de Sevilla. El Lehendakari se ha mostrado orgulloso del comportamiento de la afición, ejemplo del carácter vasco, ha dicho y se ha atrevido a hacer su pronóstico para el partido. 
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