Kontxan bainua hartuz ospatu dute Realaren garaipena
Gaua beroa izan da, antza, Donostian, eta Realak Kopa altxatu duela ospatzeko, batzuek bainua hartzea erabaki dute.
Ertzaintzak bi adingabe atxilotu ditu Sestaon, Santurtzin beste adingabe bati arma zuriz eraso egiteagatik
Lehenago, beste bi adingabe ikertu gisa atzeman zituzten, eta ikerketan aurrera egin ostean, ondoko udalerrian bi persona atxilotu dituzte.
Zer eragin izango du trafikoan Kopako garaipenaren ospakizunak?
Donostiako Udalak segurtasun dispositibo berezi bat antolatu du Realak, kopa irabazi ostean, astelehenean jasoko duen harrerarako.
Sevilla abordatu eta gainezka egin du Realaren fan zoneak
Realak Errege Kopako finala jokatu du gaur gauean Atletico Madrilen aurka. Realzaleek pasioz bizi izan dute jardunaldia, Sevillan zein Gipuzkoan eta horren adierazle da han eta hemen altxatu den olatu txuriurdina.
Dozenaka pertsona elkartu dira Zizur Nagusian, irakasle batek emakumeei egindako grabazioen aurka
'Elkarrekin. Beldurrik ez' lelopean, manifestazioan zehar "Erasorik ez, erantzunik gabe" oihukatu dute. 180 urteko kartzela-zigorra ezarri diote irakasleari, eta gehienez 15 urte beteko ditu.
"Gernikako Arbola" abestu dute Urkiolan, kantu hori Euskal Herriko ereserki gisa proposatzeko
Besteak beste, Gontzal Mendibilek eta Jose Maria Esparza editoreak abestu dute, eta partaideak kezkatuta agertu dira Euskal Herriaren kohesio faltagatik. Ildo horretan, "Gernikako Arbola" euskal herritar guztien ereserkia izatea proposatu dute.
Euskal agintariak ere Sevillan dira, eta Pradales pronostikoa egitera ausartu da: "Realak 1-2 irabaz dezala"
Jarraitzaileen artean ez dira falta euskal erakundeetako ordezkariak ere, Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Jon Insausti, Donostiako alkatea, eta Eider Mendoza, Gipuzkoako Ahaldun nagusia ere Sevillara joan direnen artean daude. Guztiak Realeko presidentearekin batera ibili dira goizean realzaleekin giroa partekatzen. Lehendakaria harro azaldu da ikusten ari den portaerarekin, herri baten izaera erakusten duen portaera dela azpimarratuz. Ziur da kopa etxera etorriko dela, eta bere pronostikoa egiten ausartu da.
Bi adingabe ikertzen ari dira Santurtziko jaietan 14 urteko mutiko bat sastatzeagatik
Biktima ospitaleratu egin dute, baina ez dago arriskuan; ustezko erasotzaileak adingabeentzako fiskaltzak deituko ditu.
Realeko eta Atleticoko 160 jarraitzaile identifikatu dituzte eta material arriskutsua konfiskatu diete
Arrisku handiko partida da bi taldeetako zaleen arteko liskarragatik, eta milaka polizia eta guardia zibil daude Sevillan.
Uholde txuri-urdin batek Reala agurtu du Sevillarako bidaia ekin baino lehen
Realeko adin guztietako zaleek, mota guztietako jantzi txuri-urdinak jantzita, agur esan diote ostiral honetan talde donostiarrari, kantu, bandera, animo oihu eta bufanda artean, Sevillarako bidaiaren hasieran. Larunbat honetan jokatuko du Kopako finala Atletico Madrilen aurka.