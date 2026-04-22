Cannabisa da Euskadin gehien atzematen den droga: iaz 86,3 kilo marihuana eta 58 kilo haxix
Ertzaintzak adierazi duenez, Euskadi “esportatzaile” da marihuanari dagokionez: landarea bertan hazten da eta gero Europan zehar saltzen da.
Cannabisa da Euskadin gehien atzematen duten droga, kokainaren aurretik. Iaz, Ertzaintzak 7.500 marihuana-landare, 86,3 kilo marihuana (kontsumitzeko prest zeudenak) eta 58,3 kilo haxix inkautatu zituen.
Datu horiek EITB Dataren azken azterlanetik atera dira, cannabisaren kontsumoa Hego Euskal Herrian aztertu duena. Txostenak hainbat ikerketa eta inkestatan jasotako datuak bildu ditu, besteak beste, drogen kontsumoari, mendekotasun arriskuari, legeztatzearekiko jarrerei eta atxiloketen bilakaerari buruzkoak.
Lurralde esportatzailea
Azterlanaren datuok, zein EITBk txostenaren harira egindako elkarrizketek, erakusten dute Euskadi marihuana esportatzen duen lurraldea dela, Hermelo Molero ertzainak azaldu duenez, Bilboko Ertzain-etxeko Droga Taldekoak.
“Marihuana gehiago ekoizten dugu hemen kontsumitzen dena baino. Horren ondorioz, gure lurraldean kokatutako talde kriminalek kanpoan saltzen dute ekoizpena. Europa mailan, zenbat eta iparralderago joan, orduan eta balio handiagoa du”, adierazi du.
Molerok dioenez, talde horientzat “interesgarriagoa” da droga “Frantzian, Alemanian edo Suitzan” saltzea, nahiz eta “Euskadi osoan” kokatuta egon. “Haien jarduera hemen marihuana landatzea da, ez Euskadin banatzeko, baizik eta Europa osoan saltzeko”, azaldu du.
Bilboko Ertzain-etxeko ikerketa-buru Asier Jauregik azaldu duenez, “badira talde espezializatu eta profesionalizatuak” Euskadin, eta “% 100ean dedikatzen dira marihuana saltzera”. “Marihuanaz hitz egiten denean, Euskadik esportatu egiten du”, adierazi du.
Bingen Zupiria: “Kezka handia dago cannabisaren banalizazioagatik; gogoeta zabaldu beharko genuke, bere garaian heroinarekin egin bezala”
Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan izan da, eta, besteak beste, cannabisaren kontsumoaz galdetu diote, azken EITB Dataren datuen harira. Azaldu duenez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila egiten ari den Basque Segurtasun Foroan etengabe agertzen ari da cannabisaren kontsumoaren inguruko kezka: “Udalerri guztietan atera da gaia”. Zupiriak esan duenez, kezka oso handia sumatu dute, alkate askoren aldetik, “kontsumoagatik” eta “batez ere cannabisaren kontsumoa erabat banalizatu” delako. “Egin behar dugun Segurtasun Planaren gaietako bat izan beharko du gai honek. Honi buruzko gogoeta bat zabaltzea merezi du, bere garaian heroinaren inguruan egin zen bezala”, adierazi du.
Cannabisa legeztatzearen aldeko jarrerak behera egin du euskal gizartean: % 47 baino ez daude ados; duela bi hamarkada, berriz, % 76 ziren
EITB Datak bildutako datuen arabera, % 21 baino ez dago "oso ados" legeztatze posible batekin, eta % 26 gehiago "nahiko ados".
