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El cannabis es la droga que más se incauta en Euskadi: el año pasado más de 86 kilos de marihuana y 58 de hachís

Según señalan desde la Ertzaintza, Euskadi es un territorio “exportador” de marihuana: se planta en territorio vasco y se exporta en Europa.
Incautaciones en Euskadi durante el año 2025.
Euskaraz irakurri: Cannabisa da Euskadin gehien atzematen den droga: iaz 86,3 kilo marihuana eta 58 kilo haxix
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Ander Goyoaga | EITB

Última actualización

El cannabis es la droga más incautada en Euskadi por parte de los diferentes cuerpos policiales, por delante de la cocaína. Solo el año pasado, la Ertzaintza incautó 7.500 plantas de marihuana, 86,3 kilos de marihuana ya lista para consumir y 58,3 kilos de hachis.

Estos datos se desprenden del último EITB Data, que ha analizado el consumo de cannabis en Euskadi. El estudio recopila datos de diferentes informes y encuestas relacionadas con el consumo de drogas, el riesgo de dependencia, las posiciones en torno a la legalización o la evolución de las detenciones.

Un territorio exportador

Estos datos, y las entrevistas realizadas por EITB al hilo de este informe, reflejan que Euskadi es un territorio exportador de marihuana, tal y como ha explicado Hermelo Molero, del Grupo de Drogas Ertzain-etxea de Bilbao.

Producimos más marihuana de la que se consume. En consecuencia, tenemos grupos delincuenciales ubicados en nuestro territorio cuya producción se vende fuera. También es consecuencia de que en el resto de Europa, cuanto más al norte nos vayamos, tiene más valor”, ha indicado

 

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En esta línea, Molero señala que para estos grupos “es más interesante” vender la droga “en Francia, en Alemania o en Suiza”, pese a que están ubicados “en todo Euskadi”. “Su dedicación es plantar la marihuana aquí, no para distribuirla en Euskadi, sino para venderla en toda Europa”, ha explicado.

El jefe de investigación de la Ertzain-etxea de Bilbao, Asier Jauregi, señala que Euskadi “es un exportador de marihuana”. “Hay grupos especializados y profesionalizados, normalmente grupos pequeños, que se dedican al 100 % a la marihuana. Hay mucho dinero detrás”, indica.

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