El cannabis es la droga que más se incauta en Euskadi: el año pasado más de 86 kilos de marihuana y 58 de hachís

El cannabis es la droga más incautada en Euskadi por parte de los diferentes cuerpos policiales, por delante de la cocaína. Solo el año pasado, la Ertzaintza incautó 7.500 plantas de marihuana, 86,3 kilos de marihuana ya lista para consumir y 58,3 kilos de hachis.

Estos datos se desprenden del último EITB Data, que ha analizado el consumo de cannabis en Euskadi. El estudio recopila datos de diferentes informes y encuestas relacionadas con el consumo de drogas, el riesgo de dependencia, las posiciones en torno a la legalización o la evolución de las detenciones.

Un territorio exportador

Estos datos, y las entrevistas realizadas por EITB al hilo de este informe, reflejan que Euskadi es un territorio exportador de marihuana, tal y como ha explicado Hermelo Molero, del Grupo de Drogas Ertzain-etxea de Bilbao.

“Producimos más marihuana de la que se consume. En consecuencia, tenemos grupos delincuenciales ubicados en nuestro territorio cuya producción se vende fuera. También es consecuencia de que en el resto de Europa, cuanto más al norte nos vayamos, tiene más valor”, ha indicado