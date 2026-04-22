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Bingen Zupiria: "Hay mucha preocupación por la banalización del cannabis; deberíamos abrir una reflexión, como se hizo en su día en torno a la heroína"

18:00 - 20:00
Bingen Zupiria, consejero de Seguridad
Euskaraz irakurri: Bingen Zupiria: “Kezka handia dago cannabisaren banalizazioagatik; gogoeta bat zabaldu beharko genuke, bere garaian heroinarekin egin bezala”
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EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha estado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, donde, entre otras cuestiones, ha sido preguntado por el consumo de cannabis, a raíz de los últimos datos de EITB Data. Según ha explicado, la preocupación por el consumo de cannabis está apareciendo de manera constante en el Basque Segurtasun Foroa organizado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco: “El tema ha surgido en todos los municipios en los que hemos estado”.

Zupiria ha señalado que han percibido una gran preocupación, por parte de muchos alcaldes, “por el consumo” y “sobre todo por la total banalización del consumo de cannabis”. “Este tema debería ser uno de los asuntos del Plan de Seguridad que debemos elaborar. Merece la pena abrir una reflexión al respecto, como se hizo en su día en torno a la heroína”, ha afirmado.

EITB Data Drogas Sociedad

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