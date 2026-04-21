Detenido un hombre en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja
Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron ayer, lunes, a un hombre de 47 años acusado de violencia de género por agredir a su pareja, según ha notificado la Guardia Urbana en una de prensa.
Los agentes se personaron en un domicilio del barrio El Anglo de la capital alavesa hacia las 15:45 horas de la tarde del lunes, después de que el vecindario llamara al 092 alertando sobre una fuerte discusión de pareja.
A lo largo de su prodecimiento entrevistaron separadamente a los dos miembros de la pareja, y tras escuchar sus testimonios y vistas las lesiones de la mujer, los agentes procedieron a detener al presunto agresor.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00). No dejan rastro en la factura, pero sí en el teléfono; por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
La jueza de la causa de El Bocal incluye como investigado a un tercer funcionario de Costas
Les adjudica la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave.
Fallece el hombre de 81 años atropellado el lunes en Vitoria-Gasteiz
El accidente ocurrió en la calle San Viator hacia las 14:00 horas.
Detenidos dos aficionados de la Real Sociedad por lanzar bengalas en la autovía de regreso de la final de Copa
Tras realizar la inspección del vehículo de los dos detenidos, la Guardia Civil encontró en su interior más de 11 kilos de diferentes tipos de material pirotécnico.
La universidad pública vasca aprueba sus nuevos estatutos y toma el nombre oficial solo en euskera: Euskal Herriko Unibertsitatea
El máximo órgano de representación de la comunidad universitaria ha aprobado hoy los nuevos estatutos de la universidad pública vasca con el apoyo el 73,7 % de sus miembros.
Arrestado un hombre de 29 años en Elgoibar acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián
El presunto agresor, arrestado esta pasada madrugada, ha sufrido una alteración de su estado de salud mientras se encontraba bajo custodia policial, por lo que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación.
Bilbao acoge una exposición sobre el Fuero Nuevo de Bizkaia, clave del autogobierno vasco
La exposición en Bilbao y otra itinerante repasan el legado de un documento de 1526 clave en el autogobierno vasco y su vigencia como referente institucional.
Será noticia: EITB Data sobre el consumo de cannabis, reunión del consejo de gobierno en el hotel Carlton de Bilbao y última hora en Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La edad de inicio en el consumo de cannabis ronda los 18 años: a los 13 solo el 3 % lo ha probado; a los 19 años, el 54 %
El último EITB DATA refleja un descenso en el consumo en todos los grupos de edad jóvenes. Solo el 9 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años ha consumido cannabis en el último mes, cuando la cifra llegaba al 20 % en 2008.
Euskadi se sitúa como la tercera comunidad en consumo de cannabis: más de la mitad de la población lo ha probado
En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el 55 % dice haber consumido esta droga “alguna vez en su vida”; en Nafarroa, ese porcentaje se queda en el 45 %.