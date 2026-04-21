Detenido un hombre en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron ayer, lunes, a un hombre de 47 años acusado de violencia de género por agredir a su pareja, según ha notificado la Guardia Urbana en una de prensa.

Los agentes se personaron en un domicilio del barrio El Anglo de la capital alavesa hacia las 15:45 horas de la tarde del lunes, después de que el vecindario llamara al 092 alertando sobre una fuerte discusión de pareja.

A lo largo de su prodecimiento entrevistaron separadamente a los dos miembros de la pareja, y tras escuchar sus testimonios y vistas las lesiones de la mujer, los agentes procedieron a detener al presunto agresor.