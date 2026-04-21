VIOLENCIA MACHISTA
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Detenido un hombre en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja

El vecindario dio la voz de alarma en el 092 tras escuchar gritos y golpes en un domicilio de la capital alavesa. La mujer sufrió algunas lesiones.
Policía Local de Vitoria-Gasteiz
Agente de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekideari erasotzeagatik
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A. Aramendi Elduaien | EITB

Última actualización

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron ayer, lunes, a un hombre de 47 años acusado de violencia de género por agredir a su pareja, según ha notificado la Guardia Urbana en una de prensa.

Los agentes se personaron en un domicilio del barrio El Anglo de la capital alavesa hacia las 15:45 horas de la tarde del lunes, después de que el vecindario llamara al 092 alertando sobre una fuerte discusión de pareja.

A lo largo de su prodecimiento entrevistaron separadamente a los dos miembros de la pareja, y tras escuchar sus testimonios y vistas las lesiones de la mujer, los agentes procedieron a detener al presunto agresor. 

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00). No dejan rastro en la factura, pero sí en el teléfono; por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

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