Eneko Andueza ve "muy difícil" un acuerdo con el PNV para blindar el euskera en las OPE
El líder del PSE matiza que están “dispuestos” a hablar, pero cuestiona la propuesta jeltzale y dice que “va en contra de los derechos de miles de vascos”. Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento vasco, lo considera “una mala noticia para el país y para el euskera”.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ve "muy difícil" alcanzar un acuerdo con el PNV para blindar, frente a las recurrentes sentencias judiciales, la exigencia del euskera para trabajar en la Administración pública. El líder socialista, en todo caso, ha indicado que no se trata de un ultimátum a los jeltzales, socios de gobierno, y ha dicho que están "dispuestos" a sentarse "las veces que haga falta".
Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva de su formación, Andueza se ha mostrado crítico con las propuestas de PNV y EH Bildu para blindar la exigencia de perfiles de euskera en la Ley de Empleo Público, a fin de dar respuesta a las continuas sentencias judiciales que cuestionan la exigencia de conocimiento del euskera en algunos puestos de la Administración.
“Ni la propuesta del PNV, ni la de EH Bildu resuelven ningún problema, porque seguirá habiendo recursos y seguirá habiendo sentencias (…). No compartimos la posición del PNV de abandonar el consenso y abrir la puerta a que se aumente la exigencia del euskera”, ha indicado.
Andueza habla de “excusa”
La iniciativa del partido jeltzale se basa en tres principios: la igualdad efectiva -con el "mismo estatus"- del castellano y el euskera, la necesidad de respetar los derechos lingüísticos -considerados como "fundamentales y humanos"- y una Administración plenamente bilingüe, a la que se llegaría desde la progresividad y la flexibilidad.
Sin embargo, Andueza considera que la propuesta “va en contra de los derechos de miles de vascos que quieren acceder a un empleo o que quieren consolidar su plaza en la Administración después de trabajar en ella durante años sin estabilidad”, con la “excusa de blindar el euskera ante los recursos y las sentencias en los tribunales”.
El pasado 20 de junio el PNV registró en el Parlamento Vasco una proposición de ley para reformar la Ley de Empleo Público, si bien aún no hay un acuerdo al respecto -tampoco en torno a la propuesta de EH Bildu-. Hace una semana, el PNV solicitó a la Mesa del Parlamento Vasco prolongar dos semanas el plazo para presentar enmiendas a la reforma de la Ley de Empleo Público.
La respuesta del PNV
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha lamentado la posición manifestada por el PSE, y lo considera “una mala noticia para el país y para la euskera” porque es “un agente fundamental, muy importante”.
El portavoz del PNV, en referencia a las sentencias que se vienen produciendo en los últimos meses y años contra los requisitos lingüísticos para el acceso al empleo público, ha advertido de que es necesario "moverse" para evitar "que se consolide una situación de inseguridad jurídica con respecto a la euskera".
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