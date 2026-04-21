Bilbao acoge una exposición sobre el Fuero Nuevo de Bizkaia, clave del autogobierno vasco
El Fuero Nuevo de Bizkaia cumple 500 años convertido en protagonista de una programación expositiva que busca acercar a la ciudadanía su importancia histórica como base del autogobierno vasco.
Aprobado en 1526 por las Juntas Generales de Bizkaia y confirmado posteriormente por Carlos I, el Fuero Nuevo actualizó el derecho propio del territorio, consolidando un sistema institucional basado en el pacto, las libertades locales y la regulación propia de normas jurídicas. El texto, considerado avanzado para su época, incorporó principios como garantías jurídicas, libertad de comercio y mecanismos de control institucional que han influido en el modelo político posterior.
Con motivo del aniversario, la Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales han puesto en marcha dos exposiciones complementarias. La primera, instalada en la Biblioteca Foral de Bilbao, ofrece una muestra de carácter técnico con documentos históricos originales, entre ellos distintas ediciones del Fuero y textos jurídicos desde el siglo XVI.
La segunda, de carácter divulgativo, se ha instalado en la Gran Vía de Bilbao y recorrerá en los próximos meses localidades como Balmaseda, Bermeo, Portugalete y Galdakao. Esta muestra itinerante, estructurada en paneles temáticos, repasa los principales hitos del autogobierno vizcaíno y la evolución del Fuero como base del sistema institucional actual.
El programa conmemorativo subraya el papel del Fuero como uno de los pilares históricos del modelo de autogobierno vasco y su continuidad como referente institucional hasta la actualidad.
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