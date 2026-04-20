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Pradales: "El fútbol le debía a la Real esto que hoy estamos viviendo"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales: “Futbolak zor zion Realari gaur bizitzen ari garen hau”
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EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha destacado que en cinco años los equipos vascos han ganado tres copas, de las cuales dos han sido para la Real Sociedad. En este sentido, ha destacado la época dorada que está viviendo el deporte vasco, "que demuestra nuestra identidad de una manera u otra".

Imanol Pradales Donostia-San Sebastián Sociedad

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