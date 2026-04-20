Pradales: "El fútbol le debía a la Real esto que hoy estamos viviendo"
El lehendakari Imanol Pradales ha destacado que en cinco años los equipos vascos han ganado tres copas, de las cuales dos han sido para la Real Sociedad. En este sentido, ha destacado la época dorada que está viviendo el deporte vasco, "que demuestra nuestra identidad de una manera u otra".
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Investigan un intento de agresión sexual en el campus de Oñati
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, que ha participado en la concentración convocada por la Universidad y que ha tenido lugar frente a la Facultad de Empresariales, ha destacado que, "ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, de violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente".
La juventud vasca se muestra satisfecha con su situación personal, pero vive atenazada por problemas estructurales como la vivienda
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Condenan a cuatro años de prisión a un profesor por tocamientos a una alumna de 10 años en Pamplona
El procesado, actualmente de 49 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante seis años. Igualmente, se le ha impuesto una pena de inhabilitación especial por tiempo de 10 años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea retribuida o no, con menores de edad.
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Imanol Pradales ha indicado que la desigualdad entre mujeres y hombres "sigue siendo una realidad".
Será noticia: recibimiento a la Real, el alto el fuego de Irán en el alambre y regularización presencial
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
A partir de hoy se pueden presentar las solicitudes de regularización de forma presencial
Las solicitudes se deberán presentar en la oficinas de la Seguridad Social de Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, así como en las oficinas de Correos de las ciudades de más de 50 000 habitantes, siempre con cita previa.
Detenido por intento de homicidio en San Sebastián, tras herir a un compañero de piso en el cuello con un cuchillo
La agresión ha ocurrido en una vivienda de Altza. El supuesto agresor, que había abandonado la vivienda, ha sido localizado en las inmediaciones y detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.