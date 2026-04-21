Bizkaiko Foru Berriaren 500. urteurrena
Bizkaiko Foru Berriari buruzko erakusketa Bilbon, euskal autogobernuaren giltzarri historikoa gogora ekartzeko

Bilboko erakusketak eta beste erakusketa ibiltari batek euskal autogobernuan giltzarri den 1526ko dokumentuaren ondarea aurkeztuko dute.

BILBAO, 21/04/2026.- La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe (2d), y la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui Biteri (c), han presentado este martes en Bilbao la exposición sobre el V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia (1526-2026). EFE/ Miguel Toña
EITB

Bizkaiko Foru Berria 500 urte betetzear dela, erakusketa-programa baten ardatz bihurtu da, herritarrei euskal autogobernuaren oinarri historikoak hurbiltzeko helburuarekin.

1526an Bizkaiko Batzar Nagusiek onartu eta Karlos I.ak berretsi ondoren, Foru Berriak lurraldeko zuzenbide propioa eguneratu zuen, eta itunean, tokiko askatasunetan eta ordenamendu juridiko propioan oinarritutako sistema instituzionala sendotu zuen. Bere garaian aurrerakoi gisa jo zen testuak ondorengo garapenean eragin handia izan zuten printzipioak jaso zituen, hala nola berme juridikoak, merkataritza-askatasuna eta kontrol instituzionalerako mekanismoak.

Urteurrena dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Batzar Nagusiek bi erakusketa osagarri jarri dituzte martxan. Lehenengoa Bilboko Foru Liburutegian dago ikusgai, eta jatorrizko dokumentuak eta Foruaren hainbat edizio historiko biltzen ditu.

Bigarren erakusketa, dibulgaziokoa, Bilboko Kale Nagusian ezarri da eta datozen hilabeteetan Balmaseda, Bermeo, Portugalete eta Galdakao bisitatuko ditu. Paneletan egituratu da erakusketa, eta Bizkaiko autogobernuaren bilakaera eta Foruaren garrantzia azaltzen ditu gaur egungo sistema instituzionalaren oinarri gisa.

Oro har, programak Foru Berriak euskal autogobernuaren historian izan duen funtsezko zeregina azpimarratzen du, eta gaur egun ere erreferente instituzional gisa duen balioa nabarmentzen du.

Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Bilbo Gizartea

