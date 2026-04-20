Investigan un intento de agresión sexual en el campus de Oñati
La Ertzaintza investiga un intento de agresión sexual que tuvo lugar en la tarde del pasado viernes en el campus de la Universidad de Mondragón en Oñati (Gipuzkoa), donde este lunes se ha celebrado una concentración de condena.
La víctima, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad, presentó una denuncia ante la Ertzaintza por estos hechos, que ha condenado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias.
El consejero, que ha participado en la concentración convocada por la Universidad y que ha tenido lugar frente a la Facultad de Empresariales, ha destacado que, "ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, de violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente".
Pérez Iglesias ha mostrado su apoyo a la víctima de este intento de agresión sexual, ocurrido en el aparcamiento del campus, ha afirmado que este tipo de hechos "constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, en nuestra sociedad".
"La violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía. Y en ese cometido, la Universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres", ha subrayado.
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