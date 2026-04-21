INDARKERIA MATXISTA
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea erasotzeagatik

Bizilagunek 092 telefonoan ohartarazi zuten Gasteizko etxebizitza batean oihuak eta kolpeen zaratak entzuten zirela. 

Gasteizko udaltzaingoa. Argazkia: EITB
A. Aramendi Elduaien | EITB

Gasteizko udaltzainek 47 urteko gizon bat atxilotu zuten astelehenean, genero-indarkeria egotzita, bikotekideari eraso egiteagatik, Udaltzaingoak prentsa batean jakinarazi duenez.

Bizilagunek 092 telefonora deitu zuten 15:45ak aldera Anglo auzoko etxebizitza batean bikote-eztabaida gogor baten zantzuak zituzten oihuak entzuten zirela adieraziz. Udaltzaingoa bertaratu zen eta bikotekideak bananduta elkarrizketatu zituzten. 

Testigantzak jaso ondoren eta emakumearen lesioak ikusita, agenteek ustezko erasotzailea atxilotu zuten. 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

