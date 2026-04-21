Astelehenean Gasteizen auto batek harrapatu zuen 81 urteko gizonezkoa hil da

Istripua San Viator kalean gertatu zen 14:00ak aldera.
ARABA OSPITALEA
Txagorritxu Ospitalea. Zauritutako gizona hara eraman zuten.
Agentziak | EITB

Astelehenean Gasteizen auto batek harrapatuta larri zauritu zen 81 urteko gizona hil egin da, Udaltzaingoko iturriek jakinarazi dutenez. 

Istripua 14:00ak baino minutu batzuk geroago gertatu zen, San Viator kaleko 1 zenbakiaren parean. Ondorioz, adinekoa lurrean geratu zen, konorterik gabe. Hasiera batean, ZIU mugikor bateko osasun-langileek artatu zuten lekuan bertan eta, ondoren, Txagorritxuko ospitalera eraman zuten. Handik ordu batzuetara hil da. 

Gasteizko Udaltzaingoa istripua zergatik eta nola gertatu zen ikertzen ari da, baina, iturrien arabera, "litekeena da puntu horretan dagoen oinezkoentzako pasabidean gertatu izana".

