Realeko bi zale atxilotu dituzte Kopako finaletik bueltan ari zirela autobian bengalak jaurtitzeagatik
Bi atxilotuen ibilgailua aztertu ondoren, Guardia Zibilak 11 kilotik gorako piroteknia-materiala aurkitu zituen barruan.
Joan den igandean, apirilak 19, Guardia Zibilak ibilgailu bateko gidaria eta bidaiaria atxilotu zituen, biak Donostiakoak, ausarkeriaz gidatzea eta bide-segurtasunaren aurkako delituak egotzita. Izan ere, iturriek zehaztu dutenez, aurreko egunean Sevillan jokatutako Kopako finaletik bueltan zihoazela, Merida inguruan (Badajoz) A-66 autobideko beste erabiltzaile batzuei euren ibilgailutik bengalak jaurtitzen ibili ziren.
Guardia Zibilak hainbat ke-zutaberen abisua jaso zuen aipatutako bidean, eta istripu baten ondorioz sutea izan zitekeela iritzita, patruila bat bertara joan zen. Bidean, agenteek ibilgailu bat ikusi zuten, aurreko eserlekuko bidaiaria gorputz erdia autotik kanpo zuela, beste gidari batzuei bengalak jaurtitzen ari zela.
Era berean, ibilgailuaren gidaria sigi-sagan zihoan bere erreiaren barruan, eta, ondorioz, gelditzea agindu zieten, bide-segurtasunerako sortutako "arrisku larriagatik". Ibilgailua aztertu ondoren, 11 kilo piroteknia-material baino gehiago aurkitu zituzten barruan, Guardia Zibilak prentsa-ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Bi atxilotuek, gainera, balizko zigor administratibo bati egin beharko diote aurre, piroteknia-gaien eta kartutxoen araudia urratzeagatik.
Guardia Zibilak argitu du jarduketa horrek ez duela inolako loturarik sare sozialetan eta komunikabideetan zabaldutako irudi biralekin. Horietan, furgoneta beltz batzuk ageri dira, autokarabana zuri baten ondoan maniobra arriskutsuak egiten, eta ikertzen ari dira ekintza horien arduradunak identifikatzeko.
