EHUk estatutu berriak onartu ditu Klaustroaren %73,7ren babesarekin, eta izen ofiziala euskaraz bakarrik izango da

Besteak beste, hartutako erabakien artean dago euskal unibertsitate publikoa Euskal Herriko Unibertsitate izena ematea, soilik euskaraz, iazko ekainean aurkeztutako EHU marka berriaren ildotik.

Artxiboko irudia.
Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Klaustroak euskal unibertsitate publikoaren estatutu berriak onetsi ditu astearte honetan, klaustrokideen %73,7ren babesarekin. Era berean, erakundearen izena ere erabaki dute Bilboko Bizkaia Aretoan egindako bilkuran, eta Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) deituko da.

Horrela, EHUko iturriek ohar bidez adierazi dutenez, estatutu berriei esker, ikasleen eta irakasle-ikertzaile ez iraunkorren ordezkaritza handiagoa izango da aurrerantzean unibertsitateko organoetan, eta unibertsitatea osatzen duten egiturek autonomia eta presentzia gehiago izango dute.

Onartutako testuan jasotzen denez, EHU "unibertsitate plural eta feminista da, LGTBI+ baloreen defendatzailea, bizikidetzaren aldekoa eta komunitatea osatzen duten kolektibo guztiak aintzat hartzen dituena".

Ildo berean, unibertsitateko organoetan gehitu egin da ikasleen eta irakasle-ikertzaile ez iraunkorren ordezkaritza eta haztapena errektorea aukeratzeko hauteskundeetan.

Hala, EHUren Klaustroak oniritzia eman dio saiora aurkeztutako estatutu proiektuari. Ia ehun alegazio ebatzi dituzte parte hartze oso zabalarekin, eta 237 klaustro kideetatik % 85ek parte hartu du.

Era berean, klaustrokideek hiru aukeren artean gehiengoz bozkatu duten izen ofiziala Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) izan da, aldeko 106 botorekin. Hala, iazko ekainean aurkeztutako marka berriaren ildotik, euskara hutsez izendatuko da unibertsitatea aurrerantzean.

