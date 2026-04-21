La Universidad del País Vasco ha pasado a denominarse oficialmente Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), sólo en euskera, en lugar de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), tras votarlo este martes el Claustro de la institución académica.

El máximo órgano de representación de la comunidad universitaria ha aprobado hoy los nuevos estatutos de la universidad pública vasca con el apoyo el 73,7 % de sus miembros.

De esta forma, la institución académica se dota de unos nuevos estatutos, quince años después de haber aprobado los anteriores, y cumple con el plazo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que en 2023 concedió a las universidades hasta abril de 2026 para adaptar sus estatutos a la ley.

Entre los cambios introducidos, figura la eliminación en los estatutos del nombre en castellano de la universidad pública vasca, en sintonía con la marca EHU, solo en euskera, que decidió el equipo dirigido por el rector, Joxerramon Bengoetxea.