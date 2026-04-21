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Comienza en Pau el juicio por el asesinato de la profesora de San Juan de Luz

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donibane Lohizuneko irakaslearen hilketaren epaiketa hasi da Pauen
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EITB

Última actualización

El Tribunal de Pau ha iniciado este martes el juicio contra el joven de Lapurdi acusado de acabar con la vida de su profesora de castellano en un instituto de San Juan de Luz. Por decisión judicial, y dado que el acusado era menor de edad en el momento de los hechos, la vista se desarrolla a puerta cerrada. El joven se enfrenta a una petición de pena de hasta 20 años de prisión.

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