Será noticia: EITB Data sobre la legalización del cannabis, extensión del alto el fuego en Irán y desacuerdo en el Gobierno Vasco sobre el euskera en las OPE
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 22 de abril de 2026:
- EITB Data sobre la legalización del cannabis: Las posiciones favorables a la legalización del cannabis caen casi 30 puntos en 20 años en la sociedad vasca. En el año 2004, el apoyo a la legalización del cannabis era generalizado: el 76 % estaba ‘muy de acuerdo’ o ‘bastante de acuerdo’. Sin embargo, en 2023 sólo el 47 % estaba de acuerdo: un 21 % 'muy de acuerdo' y un 26 % 'bastante de acuerdo'.
- Extensión del alto el fuego en Irán: Donald Trump ha decidido extender el alto el fuego en Irán que debía vencer el miércoles hasta que el país persa presente una propuesta de acuerdo. El inquilino de la Casa Blanca ha tomado esta decisión a petición de las autoridades de Pakistán, según ha indicado, para que el Gobierno de Irán, del que ha dicho está "gravemente dividido". Irán advierte a los países vecinos en Oriente Próximo que si reciben ataques desde sus territorios dirán "adiós a la producción de petróleo".
- Desacuerdo en el Gobierno Vasco sobre el euskera en las OPE: El PSE-EE ve "muy difícil" un acuerdo con el PNV para blindar el euskera en las OPE porque “va en contra de los derechos de miles de vascos”. El PNV ha lamentado la posición manifestada por el PSE-EE, y lo considera “una mala noticia para el país y para la euskera” porque es “un agente fundamental, muy importante”.
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