Las posiciones favorables a la legalización del cannabis caen en la sociedad vasca: sólo el 47 % está de acuerdo, frente al 76 % de hace dos décadas

El debate sobre una eventual legalización del cannabis divide a la sociedad vasca: el 53 % la población vasca está “bastante o muy en desacuerdo” con esa posibilidad, mientras que el 47 % la apoya con diferente intensidad. Así, el apoyo a una posible legalización se ha desplomado desde el pico que alcanzó hace dos décadas.

En el año 2004, el apoyo a la legalización del cannabis era generalizado: el 76 % estaba ‘muy de acuerdo’ o ‘bastante de acuerdo’. Es decir, el apoyo a esa opción ha caído casi 30 puntos en 20 años.

Estos datos se desprenden del último EITB Data, centrado en el consumo de cannabis en Hego Euskal Herria. El estudio recopila datos de diferentes informes y encuestas relacionadas con el consumo de drogas, el riesgo de dependencia, las posiciones en torno a la legalización o la evolución de las detenciones.

La droga ilegal más consumida

El informe de EITB Data pone de relieve cómo, pese a ser la droga ilegal más consumida por la población vasca y a tener una percepción de riesgo menor, la mayoría de la población no es partidaria de su legalización.

En cuanto al grado concreto de apoyo a esta posibilidad, el 21 % está ‘muy de acuerdo’ con una posible legalización y un 26 % más está ‘bastante de acuerdo’. Por el contrario, un 31 % está ‘muy en desacuerdo’ y un 22 % más está ‘bastante en desacuerdo’.