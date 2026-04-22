Las posiciones favorables a la legalización del cannabis caen en la sociedad vasca: sólo el 47 % está de acuerdo, frente al 76 % de hace dos décadas
El debate sobre una eventual legalización del cannabis divide a la sociedad vasca: el 53 % la población vasca está “bastante o muy en desacuerdo” con esa posibilidad, mientras que el 47 % la apoya con diferente intensidad. Así, el apoyo a una posible legalización se ha desplomado desde el pico que alcanzó hace dos décadas.
En el año 2004, el apoyo a la legalización del cannabis era generalizado: el 76 % estaba ‘muy de acuerdo’ o ‘bastante de acuerdo’. Es decir, el apoyo a esa opción ha caído casi 30 puntos en 20 años.
Estos datos se desprenden del último EITB Data, centrado en el consumo de cannabis en Hego Euskal Herria. El estudio recopila datos de diferentes informes y encuestas relacionadas con el consumo de drogas, el riesgo de dependencia, las posiciones en torno a la legalización o la evolución de las detenciones.
La droga ilegal más consumida
El informe de EITB Data pone de relieve cómo, pese a ser la droga ilegal más consumida por la población vasca y a tener una percepción de riesgo menor, la mayoría de la población no es partidaria de su legalización.
En cuanto al grado concreto de apoyo a esta posibilidad, el 21 % está ‘muy de acuerdo’ con una posible legalización y un 26 % más está ‘bastante de acuerdo’. Por el contrario, un 31 % está ‘muy en desacuerdo’ y un 22 % más está ‘bastante en desacuerdo’.
Te puede interesar
Comienza en Pau el juicio por el asesinato de la profesora de San Juan de Luz
El Tribunal de Pau ha iniciado este martes el juicio contra el joven de Lapurdi acusado de acabar con la vida de su profesora de castellano en un instituto de San Juan de Luz. Por decisión judicial, y dado que el acusado era menor de edad en el momento de los hechos, la vista se desarrolla a puerta cerrada. El joven se enfrenta a una petición de pena de hasta 20 años de prisión.
Detenido un hombre en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja
El vecindario dio la voz de alarma en el 092 tras escuchar gritos y golpes en un domicilio de la capital alavesa. La mujer sufrió algunas lesiones.
La jueza de la causa de El Bocal incluye como investigado a un tercer funcionario de Costas
Les adjudica la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave.
Fallece el hombre de 81 años atropellado el lunes en Vitoria-Gasteiz
El accidente ocurrió en la calle San Viator hacia las 14:00 horas.
Detenidos dos aficionados de la Real Sociedad por lanzar bengalas en la autovía de regreso de la final de Copa
Tras realizar la inspección del vehículo de los dos detenidos, la Guardia Civil encontró en su interior más de 11 kilos de diferentes tipos de material pirotécnico.
La universidad pública vasca aprueba sus nuevos estatutos y toma el nombre oficial solo en euskera: Euskal Herriko Unibertsitatea
El máximo órgano de representación de la comunidad universitaria ha aprobado hoy los nuevos estatutos de la universidad pública vasca con el apoyo el 73,7 % de sus miembros.
Arrestado un hombre de 29 años en Elgoibar acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián
El presunto agresor, arrestado esta pasada madrugada, ha sufrido una alteración de su estado de salud mientras se encontraba bajo custodia policial, por lo que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación.
Bilbao acoge una exposición sobre el Fuero Nuevo de Bizkaia, clave del autogobierno vasco
La exposición en Bilbao y otra itinerante repasan el legado de un documento de 1526 clave en el autogobierno vasco y su vigencia como referente institucional.
Será noticia: EITB Data sobre el consumo de cannabis, reunión del consejo de gobierno en el hotel Carlton de Bilbao y última hora en Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.