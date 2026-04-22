Lufthansa cancela 20 000 vuelos hasta octubre para ahorrar combustible

Grupo Lufthansa va a cancelar 20 000 vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y su fuerte encarecimiento tras el estallido de la guerra en Irán.

Lufthansa informó la pasada noche en un comunicado de que los 20 000 vuelos cancelados corresponden a una reducción del 1 % de la capacidad de transporte de pasajeros en verano y a un ahorro de unas 40 000 toneladas de queroseno cuyo precio se ha duplicado desde el comienzo de la guerra en Irán.

La mayoría de los vuelos corresponden a la aerolínea Lufthansa Cityline, que ha dejado de volar. Lufthansa ha señalado dijo que los vuelos cancelados son rutas no rentables desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.

Al mismo tiempo, el grupo de aerolíneas, al que pertenecen Lufthansa, la austríaca Austrian Airlines, la suiza Swiss, Brussels Airlines, Eurowings y la italiana ITA Airways, va a expandir rutas en Zúrich, Viena y Bruselas.

Lufthansa ha señalado que el suministro de combustible para el grupo de aerolíneas está asegurado para las próximas semanas y espera un suministro de combustible estable para poder operar los vuelos programados para el verano.

El grupo de aerolíneas quiere optimizar en verano su oferta de vuelos en los aeropuertos de Fráncfort, Múnich, Zúrich, Viena, Bruselas y Roma.

Además, Lufthansa va a revisar la planificación a medio plazo de sus rutas de vuelos para los próximos meses e informará de ello a finales de abril o principios de mayo.