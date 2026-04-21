El Gobierno Vasco aprueba el Plan Trienal de Empleo que prevé la creación de más de 20 000 empleos entre 2025 y 2027
El Gobierno Vasco ha aprobado en su reunión del Consejo de este martes el Plan Trienal de Empleo 2025-2027, que es el principal instrumento de planificación operativa de las políticas públicas de empleo en Euskadi. El plan trienal prevé la creación de más de 20 000 empleos entre 2025 y 2027, y refuerza la coordinación entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y las entidades locales, así como la colaboración con los agentes sociales y económicos.
Según ha informado el Ejecutivo, este plan concreta las líneas estratégicas de la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y da cumplimiento a lo establecido en la Ley 15/2023 de Empleo, con "una visión integral, interinstitucional y centrada en las personas".
El Gobierno Vasco ha subrayado que el Plan Trienal 2025-2027 responde a un contexto de "profundas transformaciones" del mercado laboral, marcado por el envejecimiento de la población activa, el relevo generacional, la digitalización, la transición energética y los cambios en las competencias profesionales.
Empleo de calidad
El documento aprobado se articula en torno a seis ejes estratégicos: empleo de calidad y condiciones laborales dignas; capacidades, talento y transiciones conectadas con el tejido productivo; inclusión, igualdad y cohesión social; un ecosistema de apoyo al empleo ágil y eficaz; territorio, innovación pública y toma de decisiones basada en datos; y empresa y empleo privado como palanca de crecimiento, arraigo y empleo de calidad.
Estos ejes se despliegan mediante líneas de actuación "concretas y evaluables", con especial atención a colectivos como jóvenes, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
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