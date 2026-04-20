LAB reivindicará el 1 de mayo medidas de vivienda, servicios públicos, pensiones y salarios para una "vida digna"

El sindicato LAB reivindicará el próximo 1 de Mayo, en las 26 manifestaciones que ha convocado en Euskal Herria, tres medidas concretas que considera "imprescindibles para garantizar una vida digna a la clase trabajadora" como son derecho a la vivienda, servicios públicos de calidad, y salarios y pensiones dignas.

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, y la responsable de comunicación, Maider Jauregi, han presentado en San Sebastián los detalles de las manifestaciones del Primero de Mayo, que la central sindical celebrará bajo el lema 'Langileok eragin'.

En su intervención, Arroyo ha hecho referencia al contexto internacional y ha lamentado que "cuando miramos al mundo, vemos opresión y guerra por todas partes: Palestina, Venezuela, Cuba, Groenlandia, Líbano, Irán, ¿cuál será la próxima?".

"Fascistas y genocidas como Trump y Netanyahu tienen en el punto de mira a los pueblos y a los trabajadores del mundo. Y a ellos se han sometido la mayoría de los dirigentes europeos. El capitalismo se ha quitado la careta: es un sistema violento, colonial y heteropatriarcal", ha denunciado.



Según ha advertido Arroyo, la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora "pague la factura de la guerra en Oriente Medio, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales". En respuesta a ello, LAB expresará "con firmeza" su mensaje contra la guerra el Primero de Mayo: "No a la guerra y no a pagar la factura de la guerra", ha enfatizado.



Frente a todo ello, ha querido mandar un mensaje de "esperanza y optimismo" y ha defendido que "la lucha de la clase trabajadora es capaz de generar cambios y hacer frente a las injusticias", al tiempo que ha subrayado la importancia de la "organización y la lucha colectiva".



El dirigente de LAB ha destacado, además, que "el contexto económico inestable incrementa la necesidad de aplicar políticas en favor de los trabajadores". "Hay que garantizar a todos los trabajadores y pensionistas un ingreso mínimo, esto es, un salario mínimo y una pensión mínima dignas", ha afirmado.

Arroyo ha criticado a la patronal por "haber hecho oídos sordos a la huelga general" y ha denunciado que "se niegan a sentarse en la mesa de negociación, porque saben que nuestra propuesta es justa y viable". "Como dijimos el día de la huelga, con cada negativa, la patronal se desprestigia a sí misma y refuerza la posición de los sindicatos vascos", ha manifestado.



En la misma línea, LAB ha lamentado la intención anunciada por el Gobierno Vasco, junto a Confebask, UGT y CCOO de "institucionalizar el diálogo social" un mes después de la Huelga General.



"Lejos de obligar a Confebask a negociar sobre el salario mínimo, el Ejecutivo de Pradales ha organizado una escenificación a su medida. UGT y CCOO se han puesto a su servicio a cambio de una mayor financiación. Es tres veces denunciable: porque desdeña las necesidades de la clase trabajadora vasca, porque da la espalda a la mayoría sindical y porque se basa en un esquema de compraventa de la adhesión política”, ha afirmado



Según ha asegurado Arroyo, "el cambio que ha querido representar Pradales se ha quedado en nada". "Cerró la mesa de salud en contra de la opinión de todos los sindicatos; se negó a debatir dos iniciativas legislativas populares; y ahora se apoya en una minoría sindical para rechazar la representatividad y la demanda de la mayoría. Pradales se ha convertido en una copia del Urkullu más antisocial y autoritario", ha censurado.