MAIATZAREN LEHENA
LABek neurriak eskatuko ditu etxebizitza, zerbitzu publiko, pentsio eta soldata arloetan "bizimodu duina" bermatzeko

26 manifestazio deitu ditu Maiatzaren Lehenerako, eta Pradales "Urkulluren kopia antisozialagoa eta autoritarioagoa" bihurtu dela salatu du.

LAB sindikatuak hiru neurri zehatz eskatuko ditu Maiatzaren Lehenean, Euskal Herrian deitu dituen 26 manifestazioetan, "langile klaseak bizimodu duina izan dezan bermatzeko ezinbestekotzat" jotzen dituenak, hala nola etxebizitza eskubidea, kalitatezko zerbitzu publikoak eta soldata eta pentsio duinak.

Igor Arroyo LABen koordinatzaile nagusiak eta Maider Jauregi komunikazio arduradunak Donostian aurkeztu dituzte sindikatuak 'Langileok eragin' lelopean egingo dituen Maiatzaren Leheneko manifestazioen xehetasunak.

"Munduari begiratzen diogunean, zapalkuntza eta gerra ikusten ditugu nonahi: Palestina, Venezuela, Kuba, Groenlandia, Libano, Iran... Zein izango da hurrengoa?", hausnartzeko itauna bota du Arroyok.

"Faxistek eta genozidek, Trumpek eta Netanyahuk, berbarako, munduko herriak eta langileak dituzte jomugan, eta europar agintari gehienek men egiten diete. Kapitalismoak mozorroa kendu du: sistema bortitza, koloniala eta heteropatriarkala da", kritikatu du.

Arroyok ohartarazi duenez, patronala, finantza krisiarekin, pandemiarekin eta Ukrainako gerrarekin gertatu zen bezala, "Ekialde Hurbileko gerraren faktura langile klaseak ordain dezan" saiatuko da, "prezioak garestituz eta enpleguari eta lan baldintzei eraso eginez".

Horren aurrean, "itxaropen eta baikortasun" mezua bidali du LABek, eta "antolakuntzaren eta borroka kolektiboaren" garrantzia azpimarratu du.

Arroyok nabarmendu duenez, "testuinguru ekonomiko ezegonkorrak langileen aldeko politikak aplikatzeko beharra areagotzen du". "Langile eta pentsiodun guztiei gutxieneko diru-sarrerak bermatu behar zaizkie, hau da, gutxieneko soldata eta gutxieneko pentsio duina", azpimarratu du.

Arroyok patronala kritikatu du "greba orokorrari entzungor egiteagatik", eta salatu du negoziazio mahaian esertzeari uko egiten diotela badakitelako haien "proposamena bidezkoa eta bideragarria dela". "Greba egunean esan genuen bezala, ezezko bakoitzarekin patronalak duen izen ona galtzen du, eta euskal sindikatuen jarrera indartu egiten du", adierazi du.

Ildo beretik, LABek gogor kritikatu du Eusko Jaurlaritzak, Confebaskekin, UGTrekin eta CCOOrekin batera, greba orokorra egin eta hilabetera "elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko" asmoa agertu izana.

"Confebask gutxieneko soldatari buruz negoziatzera behartu beharrean, Pradalesen Gobernuak bere neurrira egindako antzezpena antolatu du. UGT eta CCOO beren zerbitzura jarri ditu, finantzaketa handitzearen truke. Hiru aldetatik da hori salagarria: euskal langileen beharrak gutxiesten ditu, gehiengo sindikalari bizkarra ematen dio eta atxikimendu politikoaren salerosketaren eskeman oinarritzen da", adierazi du.

Arroyoren hitzetan, Pradalesek ordezkatu nahi izan duen aldaketa ezerezean geratu da: "Osasun mahaia sindikatu guztien iritziaren kontra itxi zuen; bi herri-ekimen legegile eztabaidatzeari uko egin zion; eta, orain, gutxiengo sindikalean oinarritzen da gehiengoaren ordezkagarritasunari eta eskariari muzin egiteko. Pradales Urkulluren kopia bilakatu da".

Eusko Jaurlaritzak "nolabaiteko erosotasuna" ikusten du osasun arloko negoziazioan, eta asistentzian izan dezakeen ondorioen beldur da

Alberto Martínez Osasun sailburuak egoerak paziente eta herritarrentzat sortzen dituen zailtasunez ohartarazi du, eta erantzukizun handiagoa eskatu die inplikatutako aldeei. Onartu du ez duela informaziorik eta ez dela parte hartzen abian dagoen negoziazioan, eta, ohartarazi duenez, egoera hori ziurgabetasuna eta zailtasunak sortzen ari da pazienteentzat eta asistentzia-sistemarentzat. Martinezek kezka hori helarazi du Lurralde arteko Kontseiluan, eta inplikatutako alderdien erantzukizuna eskatu du.

