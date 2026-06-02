Akziodunen Batzarra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Talgok 6.300 milioi euroko eskaera-bolumena lortu du, inoizko handiena, eta ekoizpen-gaitasuna bikoiztu nahi du

Konpainiak iragarri du Euskadin ikerketa-unitate korporatibo bat sortuko duela, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean integratua.

VITORIA, 02/06/2026.- Talgo ha celebrado este martes en Vitoria su primera Junta General Ordinaria de Accionistas desde que un grupo empresarial vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga (2i), se hiciera con el control de la empresa y trasladara de nuevo su sede social a Álava, en cuya capital se celebra la reunión, en la que se aprobarán las cuentas de la sociedad de 2025. EFE/ L. Rico
Talgoko Akziodunen Batzarraren irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Talgoren presidenteak, Jose Antonio Jainagak, nabarmendu du konpainiak 6.307 milioi euroko eskaera-bolumen “errekorra” lortu duela, eta 2028. urtearen amaiera baino lehen ekoizpen-gaitasuna bikoiztea espero dutela.

Jainagaren hitzetan, Talgo, ziurrenik, “merkataritza-historiako bere unerik distiratsuenetako batean” dago. 2025a 4.466 milioi euroko eskaera-zorroarekin itxi ondoren, gaur egun kopurua “6.307 milioi eurora igo da, eta errekorra ezarri du”.

Gainera, Talgoren presidenteak Euskadin ikerketa-unitate korporatibo bat sortzekotan daogela iragarri du. Unitate hori Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean integratuko da, eta Talgo TeknoRail izena izango du.

Akziodunen Batzar Nagusia

Astearte honetan Gasteizen egindako Talgoren Akziodunen Batzar Nagusian egin ditu adierazpenok. Batzar hori Jainagak buru izan duen lehen batzar arrunta izan da.

Talgoren —eta Petronorren— presidenteak azpimarratu du azken hilabeteak enpresaren akziodunen egituran izandako aldaketek markatu dituztela, baita finantza-berregituraketa sakon batek ere. Bi prozesu horien helburua, haren esanetan, Talgori behar duen egonkortasuna ematea izan da.

Horri esker, Jainagak ziurtatu egin du Talgok gaur egun “likidezia-maila oso handia” duela, baita finantza-egitura “oso dibertsifikatua” ere, datozen urteetan gauzatuko diren kontratu ugarien bidez hazkunde-politika bermeekin garatu ahal izateko.

Era berean, azaldu du datozen asteetan amaituko dutela Renferekin Avril proiektuaren inguruan duten akordioa, eta horrek “edozein finantza-ziurgabetasun erabat argituta” utziko duela.

Industria Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X