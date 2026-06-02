LAN GATAZKA

Medikuen sindikatuek elkarretaratzea deitu dute ekainaren 15erako, Osasun Ministerioaren aurrean

Greba batzordea osatzen duten medikuen sei sindikatuek eutsi egingo diote ekainaren 15etik 19ra deitutako greba deialdiari. Halaber, Osasun Ministerioarekin behar den guztietan elkartzeko borondatea agertu dute, beti ere, negoziatzeko benetako borondatea badago eta mahai gainean proposamen zehatzak baldin badaude.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad aborda hoy con las comunidades autónomas la situación de la huelga de médicos tal como le han pedido algunas Consejerías de Sanidad por carta a la ministra con el objetivo de conocer el impacto de dicha huelga y su afectación en la asistencia sanitaria. Además, en el pleno se informa a las CCAA sobre varios proyectos normativos entre los que se encuentran los Anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, dos normas con las que el Gobierno quiere reforzar el papel de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y blindar la transparencia y la buena gobernanza del SNS. Mateo Lanzuela / Europa Press 27/3/2026

Monica Garcia Osasun ministroa, artxiboko irudi batean.

Medikuen sindikatuek elkarretaratzea deitu dute datorren ekainaren 15ean, Espainiako Osasun Ministerioaren aurrean (12:00etan), estatutu marko propioa eskatzeko abian duten lan gatazkaren baitan. 

Osasun Ministerioa adarra jotzen ari zaizkiela uste dute greba batzordea osatzen duten sei sindikatuek, eta horregatik egin dute ekainaren 15erako deialdia. Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin (SME) batera, Espainiako Medikuen Sindikatuen Konfederazioak (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatuak (SMA), Metges de Catalunyak (MC), Madrilgo Medikuen eta Goi Mailako Tituludunen Elkarteak (Amyts) eta Galiziako Mediku Independenteen Sindikatuak (O 'Mega) osatzen dute batzordea. 

Atzo Osasun Ministerioaren egindako bilera akordiorik gabe amaitu ostean, sei sindikatuek eutsi egingo diote ekainaren 15etik 19rako deitutako grebari. 

Sindikatuen arabera, lan gatazkari amaiera emateko neurririk proposatu gabe jarraitzen du Osasun Ministerioak. 

Halaber, Osasun Ministerioarekin behar den elkartzeko borondatea agertu dute, beti ere, negoziatzeko benetako borondatea badago eta mahai gainean proposamen zehatzak baldin badaude.

