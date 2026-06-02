Los seis sindicatos del comité de huelga médica han convocado el próximo 15 de junio, primer día de la quinta semana de huelga del año, una "gran concentración" frente al Ministerio de Sanidad para denunciar la "tomadura de pelo" de que este departamento siga sin proponer nada para desenquistar el conflicto.

En un comunicado, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) llaman a sus compañeros a secundar masivamente la huelga convocada del 15 al 19 de junio.

"Después de muchos meses de conflicto, de movilizaciones masivas y de reiteradas advertencias por parte de los representantes de los médicos y facultativos, el ministerio sigue sin presentar ninguna medida concreta que permita avanzar hacia una solución", han denunciado un día después de haber mantenido otro infructuoso encuentro con representantes de Sanidad.

Por ello, y "ante esta tomadura de pelo", mantienen el paro de junio, que inaugurarán con una "gran concentración estatal" el lunes 15 a las 12:00 horas frente al Ministerio.

En este sentido, y tras garantizar que se reunirá con el Ministerio las veces que "sean necesarias siempre que exista una voluntad real de negociación y propuestas concretas", el comité apela a "la unidad, firmeza y determinación" en sus protestas.