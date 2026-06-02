CONFLICTO LABORAL
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Sindicatos médicos convocan una concentración el 15 de junio frente al Ministerio de Sanidad por su "tomadura de pelo"

Los seis sindicatos del comité de huelga médica mantienen la semana de huelga del 15 al 19 de junio y han destacado que se reunirán con el Ministerio de Sanidad las veces que "sean necesarias siempre que exista una voluntad real de negociación y propuestas concretas".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad aborda hoy con las comunidades autónomas la situación de la huelga de médicos tal como le han pedido algunas Consejerías de Sanidad por carta a la ministra con el objetivo de conocer el impacto de dicha huelga y su afectación en la asistencia sanitaria. Además, en el pleno se informa a las CCAA sobre varios proyectos normativos entre los que se encuentran los Anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, dos normas con las que el Gobierno quiere reforzar el papel de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y blindar la transparencia y la buena gobernanza del SNS. Mateo Lanzuela / Europa Press 27/3/2026
La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Medikuen sindikatuek elkarretaratzea deitu dute ekainaren 15erako Osasun Ministerioaren aurrean
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Agencias | EITB

Última actualización

Los seis sindicatos del comité de huelga médica han convocado el próximo 15 de junio, primer día de la quinta semana de huelga del año, una "gran concentración" frente al Ministerio de Sanidad para denunciar la "tomadura de pelo" de que este departamento siga sin proponer nada para desenquistar el conflicto.

En un comunicado, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) llaman a sus compañeros a secundar masivamente la huelga convocada del 15 al 19 de junio.

"Después de muchos meses de conflicto, de movilizaciones masivas y de reiteradas advertencias por parte de los representantes de los médicos y facultativos, el ministerio sigue sin presentar ninguna medida concreta que permita avanzar hacia una solución", han denunciado un día después de haber mantenido otro infructuoso encuentro con representantes de Sanidad.

Por ello, y "ante esta tomadura de pelo", mantienen el paro de junio, que inaugurarán con una "gran concentración estatal" el lunes 15 a las 12:00 horas frente al Ministerio.

En este sentido, y tras garantizar que se reunirá con el Ministerio las veces que "sean necesarias siempre que exista una voluntad real de negociación y propuestas concretas", el comité apela a "la unidad, firmeza y determinación" en sus protestas.

Gobierno de España Personal médico Conflictos laborales Huelgas Economía

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