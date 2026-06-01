Los seis sindicatos médicos convocantes de los paros contra el estatuto marco han mantenido el paro previsto para este mes de junio, el quinto del año, ante la "nula capacidad y voluntad" del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España para desbloquear el conflicto.



Así lo ha lamentado en un comunicado el comité de huelga en el que participa el Sindicato Médico de Euskadi (SME) junto con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’mega).

Lo han hecho después de haberse reunido este lunes con los representantes del Ministerio en un encuentro que se ha prolongado durante hora y media, pero en el que, según ellos, "una vez más" Sanidad no ha puesto "sobre la mesa ninguna propuesta que permita avanzar". Según la nota, el comité ha acudido "con cierta esperanza de recibir" alguna tras algunos contactos informales previos, pero lo que se ha revelado es "el escaso talante negociador del equipo ministerial".



En la reunión, el Ministerio de Salud les ha trasladado su voluntad de reunir en los próximos días al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para "abordar posibles fórmulas que permitan que médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la administración". La cumbre con las comunidades serviría para "clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno".



Las reivindicaciones del comité siguen siendo un estatuto propio y un ámbito de negociación propios para la profesión, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa.

