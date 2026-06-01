La limpieza de Vitoria-Gasteiz inicia una nueva etapa. A partir del lunes entrará en funcionamiento el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, adjudicado a Acciona por 382 millones de euros para los próximos diez años. El Ayuntamiento confía en que la renovación integral del servicio permita dar respuesta a una de las demandas más repetidas por la ciudadanía: unas calles más limpias y cuidadas.

La alcaldesa Maider Etxebarria ha afirmado que el nuevo contrato "marcará un antes y un después" en la limpieza de la ciudad y que sus efectos se notarán en todos los barrios.

Entre las principales novedades que incorpora el servicio destacan la renovación integral de la flota de vehículos y de los contenedores de reciclaje, el refuerzo de las labores de limpieza y baldeo en todos los barrios, la instalación de nuevos puntos fijos de reciclaje y la puesta en marcha de un sistema de recogida puerta a puerta para los negocios del Centro, el Ensanche y el Casco Medieval.

No obstante, la entrada en vigor del contrato el próximo lunes no supondrá la implantación inmediata de todas estas mejoras. Según ha recordado la alcaldesa, los cambios se irán incorporando de forma progresiva, ya que la renovación completa de la maquinaria y de los medios técnicos requerirá varios meses, tal y como contempla el propio contrato.

Una de las primeras novedades visibles llegará la próxima semana con la incorporación de una de las cuatro máquinas decapadoras destinadas al fregado de aceras. Estos vehículos están diseñados para desincrustar la suciedad mediante un sistema de lavado a presión con agua caliente de hasta 80 grados.