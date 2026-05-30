LAB mantiene la huelga del 4 de junio en los ayuntamientos vascos ante la falta de acuerdo sobre Udalhitz

LAB ha confirmado la convocatoria de huelga en los ayuntamientos vascos para el próximo 4 de junio, al considerar que no existen avances suficientes en la negociación para renovar el convenio Udalhitz, que regula las condiciones laborales del personal municipal.

El sindicato ha hecho un llamamiento a reforzar la movilización y ha anunciado que la jornada de paro incluirá una manifestación que partirá a las 12:00 horas desde Bilbao. La decisión se produce después de la última reunión de la mesa negociadora, en la que, según LAB, no se lograron acercamientos que permitan alcanzar un acuerdo antes de la fecha prevista para la huelga.

LAB sostiene que presentó una propuesta con modificaciones destinadas a facilitar un principio de acuerdo antes del 4 de junio, pero denuncia que la representación institucional rechazó convocar una nueva reunión previa a la jornada de paro. Aunque las partes volverán a reunirse el 12 de junio, LAB considera que la negativa a negociar antes de la huelga evidencia la falta de voluntad para desbloquear el conflicto.

Entre las principales reivindicaciones que sustentan la convocatoria figuran la reducción del periodo de vigencia del convenio, medidas para frenar las privatizaciones y recuperar servicios para la gestión pública, la reducción de la temporalidad, mejoras en la movilidad del personal y el impulso de procesos de selección propios acordados con la representación sindical.

Asimismo, el sindicato reclama actuaciones para recuperar el poder adquisitivo perdido, avanzar en una carrera profesional para toda la plantilla, reforzar las políticas de prevención de riesgos laborales y garantizar el conocimiento y uso del euskera en las administraciones locales.

LAB asegura que durante la negociación el PNV, partido que preside Eudel, trasladó que no modificará su posición actual, mientras que el PSE-EE mantuvo una actitud pasiva durante el encuentro. Por el contrario, destaca que EH Bildu mostró disposición a seguir analizando propuestas para tratar de acercar posturas.

El sindicato considera que las diferencias siguen siendo importantes en cuestiones como la normalización del euskera y la gestión pública de los servicios municipales. Ante esta situación, mantiene la convocatoria de huelga y llama a las plantillas de los ayuntamientos a participar en las movilizaciones para exigir avances en la renovación de Udalhitz.