Mercedes Benz para esta tarde su producción en Vitoria-Gasteiz por falta de suministros
La planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz va a tener que parar su producción en el turno de tarde de este viernes debido a problemas de suministros.
La dirección de la fábrica, la mayor de Euskadi con cerca de 5000 empleados, ha comunicado a la representación sindical y a la plantilla que el bloqueo "excepcional" del puerto de Tánger está provocando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar que colapsa la cadena de suministros, que afecta especialmente a su proveedor de cables.
Por ello, la dirección de la fábrica ha decidido cancelar el turno de producción de tarde de este viernes en los tres sectores de la planta.
Te puede interesar
La Hacienda de Gipuzkoa advierte de un intento de fraude a través de un mensaje SMS
Ha recordado que no realiza notificaciones de este tipo vía SMS ni solicita información confidencial.
El Gobierno Vasco mediará en la venta de viviendas de protección oficial para frenar el cobro de sobreprecios encubiertos
La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y pasaría a realizarse mediante un procedimiento transparente canalizado a través de Etxebide. "Nosotros le diremos quién se la va a comprar", ha dicho el consejero de Vivienda, Denis Itxaso.
Jose Antonio Santano: "La decisión sobre la conexión del TAV con Navarra tendrá que ser este año"
El secretario de Estado de Transportes ha insistido en que se tendrá en cuenta el resultado de las catas que están realizando en la sierra de Aralar, así como las conclusiones de un estudio funcional de los tiempos de los trayectos, los costes económicos de las alternativas y los plazos de ejecución de las obras.
Las obras de la estación donostiarra de Atotxa entran en su fase final, a la espera de la llegada del TAV
Este lunes ha quedado totalmente abierto el paso que une el Urumea con Egia, y han comenzado con la urbanización de la plaza de 5700 m2 que se ha construido sobre las vías.
Petronor ganó 27,8 millones en 2025, un 61 % menos que el año anterior, lastrada por el apagón y tres meses de huelga
La compañía atribuye la caída del beneficio al impacto del apagón de abril y al conflicto laboral del último trimestre del año. Pese a ello, elevó sus inversiones un 48 %, hasta los 217,8 millones de euros.
El precio del petróleo cae más de un 5 %, a cerca de 98 dólares, por el avance en las negociaciones entre EE. UU. e Irán
El Brent se situa en los 98,1 dólares, un 5,2 % menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes. Las esperanzas de que la guerra acabe pronto están impulsando a las Bolsas asiáticas este lunes y los futuros de las Bolsas europeas apuntan también a subidas, de más del 1 %, en la apertura de este lunes.
Barredo asegura que no todos los proyectos para el campo alavés se van a materializar
La Consejera de Desarrollo Rural y Agricultura , Amaia Barredo, ha reconocido que el volumen de proyectos para el campo alavés es grande pero que no todos se van a materializar. En una entrevista en Radio Euskadi, ha asegurado que su departamento es sensible a las preocupacions de los colectivos.
Muere un pescador de Lekeitio en aguas de Senegal
El fallecido es un trabajador de la empresa ATUNSA de Bermeo. El sindicato LAB denuncia que ha sido declarado como "muerte no traumática", y afirma que se trata del segundo fallecido por muerte no traumática en esta empresa en lo que va de año.
Los tres investigados por explotación laboral a pakistaníes, en libertad y sin poder salir de España
Los investigados se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez, quien ha decidido retirarles el pasaporte y que comparezcan los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.