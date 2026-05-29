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Mercedes Benz para esta tarde su producción en Vitoria-Gasteiz por falta de suministros

La dirección de la fábrica ha comunicado que el bloqueo "excepcional" del puerto de Tánger está provocando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar que colapsa la cadena de suministros, que afecta especialmente a su proveedor de cables.
Mercedes-Benz_Vitoria-Gasteiz
Planta de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz.
Euskaraz irakurri: Gasteizko Mercedes Benzek eten egingo du gaur arratsaldeko ekoizpena, hornidura faltagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

La planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz va a tener que parar su producción en el turno de tarde de este viernes debido a problemas de suministros.

La dirección de la fábrica, la mayor de Euskadi con cerca de 5000 empleados, ha comunicado a la representación sindical y a la plantilla que el bloqueo "excepcional" del puerto de Tánger está provocando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar que colapsa la cadena de suministros, que afecta especialmente a su proveedor de cables.

Por ello, la dirección de la fábrica ha decidido cancelar el turno de producción de tarde de este viernes en los tres sectores de la planta.

Mercedes Benz Vitoria-Gasteiz Industria del automóvil Economía

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