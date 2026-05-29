Mercedes Benz para esta tarde su producción en Vitoria-Gasteiz por falta de suministros

La planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz va a tener que parar su producción en el turno de tarde de este viernes debido a problemas de suministros.



La dirección de la fábrica, la mayor de Euskadi con cerca de 5000 empleados, ha comunicado a la representación sindical y a la plantilla que el bloqueo "excepcional" del puerto de Tánger está provocando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar que colapsa la cadena de suministros, que afecta especialmente a su proveedor de cables.



Por ello, la dirección de la fábrica ha decidido cancelar el turno de producción de tarde de este viernes en los tres sectores de la planta.